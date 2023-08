Possiede una Ferrari da 2 milioni, ma nessuno lo sa: la storia è assurda

Per non mettere in mostra il suo reale patrimonio un milionario ha nascosto una storica Ferrari. Il ritrovamento ha lasciato gli eredi di stucco.

Per quanto possa sembrare paradossale si può anche tenere custodito un gioiello a quattro ruote dal valore milionario e non dire nulla alla propria famiglia. C’è chi, magari, per non creare polemiche con moglie e figli ha deciso di tenere la bocca cucita sul possesso di una iconica Ferrari. Quest’ultima è il sogno di chiunque appassionato di supercar.

Se il modello in questione è una magnifica 250 GT, disegnata da Pininfarina, la questione assume dei contorni piuttosto eclatanti. Il concept della vettura fu svelato al salone dell’automobile di Torino e, rispetto alla California Spider e alla Berlinetta GT SWB, divenne subito il modello di punta e di maggiore lusso della casa modenese.

La speciale GT di fascia premium fece impazzire sia in Europa che in America. Un’auto che avrebbe dovuto garantire nei massime prestazioni sia sulle strade tortuose alpine che sulle highway americane. La Carrozzeria Scaglietti di Modena confezionò una vettura dal design inimitabile. La carrozzeria era in alluminio, così come le portiere e il cofano. Il telaio a traliccio era ripreso dal modello SWB, tuttavia il motore venne posizionato più avanti per migliorare l’abitabilità.

Il design sinuoso ed elegante riprese il frontale delle precedenti GT. Particolarmente armonioso ed esaltato dall’originale paraurti in tre pezzi il muso della 250. I fari tondi donavano all’auto quel tocco di classe che solo le vetture degli anni ‘60 posseggono. Per far respirare il leggendario V12 3,0 litri ideato da Gioacchino Colombo la vettura presentava una vistosa presa d’aria rettangolare sul cofano. La 250 GT Lusso era una scheggia e godeva anche di un’ottima visibilità, grazie ai finestrini triangolari e l’ampio padiglione posteriore. Ecco quanto costa un giro in Ferrari.

Carràmba che sorpresa, una Ferrari in garage

La 250 GT Lusso terminava con una coda che richiamava la mitica 250 GTO, seppur con uno spoiler di piccole dimensioni. Questo gioiello era nelle mani di un facoltoso scienziato che, per una vita, ha deciso di tenerla nascosta in un garage di una villa (ora in vendita) in California nella località di Santa Cruz. Stando a quanto dichiarato dagli eredi di David Downs la vettura di sessant’anni era stata conservata in perfette condizioni sotto un telo.

Nessuno poteva immaginare che lo scienziato avesse nel proprio garage una supercar dal valore di due milioni di euro, rappresentando il più grosso investimento che l’uomo aveva fatto nel corso della sua vita. Dopo una carriera spesa nell’azienda aeronautica Lockheed Martin aveva conservato la Ferrari in una casa dal valore pari a quello del mezzo.

Secondo le stime gli eredi ricaveranno due milioni di euro dalla vendita della casa e altrettanti dalla vendita della vettura, essendo una delle Ferrari GT più desiderate al mondo. L’auto può vantare un meraviglioso motore V12 per una potenza complessiva di 300 cavalli e può raggiungere la velocità massima di 240 km/h. Ne furono prodotte solo 350 e l’esemplare appartenuto allo scienziato americano, dopo un restauro negli anni 2000, ha conservato intatto il suo fascino.