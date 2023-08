Volete fare un giro in Ferrari? Ecco quanto vi verrà a costare

Il sogno di tantissimi appassionati di supercar è quello di poter provare l’ebrezza di guidare una Ferrari. Ecco dove recarvi e quanto dovrete sborsare.

Chi non ha mai desiderato sedersi nell’abitacolo di una vettura del Cavallino Rampante e spingere al massimo in un autodromo? Per guidare vetture sportive di alto livello come le Ferrari occorrono anni di esperienza. Spesso assistiamo a dei veri e propri disastri di giovani neofiti che, nel tentativo di impressionare la platea sui social network, distruggono dei gioielli.

Può avvenire anche nel caso in cui, senza avere la giusta consapevolezza della potenza di una Rossa, ci si metta al volante per pochi minuti in centro, fermandosi al primo rent car di auto di lusso. Nelle metropoli è comune vedere delle società che provano ad attirare, per una veloce sgasatina, dei giovani in viaggio. Prima di lanciarvi alla guida di una Ferrari occorre tener presente tutti i rischi connessi alle moderne supercar.

Certe vetture sono progettate per estrarre il massimo potenziale in pista. Sono, naturalmente, guidabili anche su strada con l’utilizzo dell’elettronica. Il manettino, infatti, ha permesso di settare le performance dei bolidi modenesi in base alle proprie esigenze. In questo modo le Ferrari sono diventate guidabili anche da persone che non sono pro driver.

Un tempo si trattava di vetture molto più difficile da pilotare. Oggi le Ferrari sono auto di lusso, un tempo erano auto da corsa nude e crude. Ciò non vuol dire che è facile spingere al limite una vettura attuale. Basta poco per perdere il controllo di una 296 GTS, una Portofino, una SF90 Stradale e idem vale per tutti gli altri gioielli che propone il listino attuale del Cavallino.

Dove poter girare con una Ferrari

Per l’esperienza che abbiamo maturato vi consigliamo sempre di provare il brivido della velocità in pista, affiancati da un istruttore professionista. Quest’ultimo vi spiegherà nel dettaglio le caratteristiche del tracciato e tutti i segreti della Ferrari. Sarà più facile imparare e, al tempo stesso, riuscire a spingervi, curva dopo curva, al limite.

In Italia avrete l’imbarazzo della scelta tra tracciati iconici. Il prezzo, naturalmente, dipende da tantissimi fattori, a partire dal numero di giri, dalla location e dalla tipologia di Ferrari. Il prezzo minimo può aggirarsi intorno ai 99 euro, per poi salire oltre i 1000 euro in base ai km percorsi e al tipo di esperienza scelta. RSE propone una ampia scelta tra diversi modelli e tipologie di esperienze.

We Can Race offre dei pacchetti che vi permetteranno di addentrarvi nel magico mondo del Cavallino. Vi sentirete piloti per un giorno, seguiti da istruttori che vi spiegheranno nel dettaglio come approcciarvi alla guida.

Vi sono sedi sparse, praticamente, sulle strade di tutta Italia. Con l’apprendimento della giusta tecnica potrete controllare la velocità, gestire l’auto nelle staccate, perfezionare le traiettorie e conoscere i principali tracciati su cui corrono anche i piloti professionisti.