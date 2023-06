Moto2 GP Germania, Gara: Acosta implacabile, niente da fare per Arbolino

La Moto2 sbarca in Germania ed il successo va a Pedro Acosta, che dà una mazzata importante ad Arbolino. Terzo Dixon.

Devastante performance di Pedro Acosta, il quale domina la scena nel Gran Premio di Germania della Moto2. Il fenomeno spagnolo si porta così a -15 da Tony Arbolino in classifica mondiale, dopo aver nettamente battuto il nostro pilota, che solo al primo giro si era portato davanti.

Alla fine del primo passaggio, Acosta si è ripreso il comando delle operazioni, vincendo con un gran margine, facendo capire che il favorito per il titolo della Moto2 è assolutamente lui. Arbolino è stato bravo a tenere dietro Jake Dixon, portandosi a casa un comunque importante secondo posto.

Quarta piazza per Somkiat Chantra, che ha tenuto dietro Alonso Lopez e Manuel Gonzalez. Settimo Sam Lowes, mai protagonista, seguito da Fermin Aldeguer ed Albert Arenas. Chiude la top ten Celestino Vietti, ormai sempre più lontano dalle posizioni di vertice di questo campionato, una grande delusione dopo la grande prima parte della scorsa stagione.

Moto2, Pedro Acosta devastante al Sachsenring

Prima pole position stagionale in Moto2 per Pedro Acosta, che dopo aver sfruttato la scia di Sam Lowes in qualifica è riuscito a battere Tony Arbolino, il quale però, in partenza, si prende subito il comando della classifica. Nel mondiale, sono separati di 20 punti a favore del nativo di Garbagnate Milanese, che deve cedere il primo posto al rivale già alla fine del primo giro.

Come ci potevamo attendere, il passo del tandem di testa è insostenibile, con Aron Canet ed Alonso Lopez che si giocano il podio con Jake Dixon. Pazzesco il ritmo del battistrada, che cerca di fare il vuoto nei confronti dell’avversario, il quale sembra averne di più nella gestione del ritmo gara.

Dixon si libera dei due rivali e si mette a caccia del leader del mondiale di Moto2, che delude sul passo gara e non ha alcuna speranza di competere con Acosta. Ad 8 giri dalla fine, infatti, il battistrada ha un margine di oltre 3 secondi, con una corsa gestita alla perfezione dal fenomeno di scuola KTM.

Splendida la lotta finale tra Arbolino e Dixon, i quali si giocano la piazza d’onore sino alle ultime curve, mentre Acosta vola a vincere con una superiorità disarmante. Dixon, nella sua carriera, detiene una statistica incredibile, visto che ha ottenuto 8 podi in questa classe, senza però mai andare oltre il terzo posto.

Ancora una volta, tuttavia, per Dixon si configura il terzo gradino del podio, visto che Tony è molto bravo a prendere dei metri decisivi nell’ultimo giro, resistendo e portando a casa la seconda piazza. Così facendo, si tiene 15 punti di vantaggio nel campionato del mondo, ma la sfida è ancora lunga.

Certo è che la superiorità messa in mostra da Acosta nelle ultime due gare non può non preoccupare il nostro Tony, che pare aver perso quella forza delle tappe precedenti. Contrastare il fenomeno di casa KTM sarà molto difficile, ma la battaglia è aperta. Prossima tappa ad Assen domenica prossima.