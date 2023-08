Che auto guida Olivier Giroud? Un gioiello inglese da più di 300 km/h

Olivier Giroud adora le automobili sportive, ma su tutte è una il grande gioiello che possiede il campione francese.

Uno degli attaccanti principali delle ultime stagioni in Serie A è sicuramente il francese del Milan Olivier Giroud. L’attaccante francese è stato determinante soprattutto per il primo Scudetto del 2022, oltre che dimostrarsi ancora decisivo sia in Champions che in campionato anche nel 2023.

Non vi è davvero dubbio alcuno sul fatto che il suo momento di massima gloria e popolarità in rossonero sia avvenuto con la doppietta nel derby contro l’Inter nel febbraio 2022. Quelle reti lo hanno fatto entrare di dritto nella storia come uno dei più grandi attaccanti del Diavolo, rompendo così la “maledizione” della maglia numero 9.

Giroud ha avuto modo in carriera di poter conquistare anche il Mondiale con la sua Francia nel 2018. La peculiarità di quell’edizione è che il centravanti l’ha vinta da protagonista, seppure non abbia tirato mai neppure una volta nello specchio della porta.

In occasione invece dell’edizione di Qatar 2022, Giroud è stato protagonista anche in zona goal, soprattutto nella sfida dei quarti di finale contro l’Inghilterra. Per lui la finale con l’Argentina è stata però un vero incubo, infatti è stato sostituito solo dopo pochi minuti in seguito a una pessima prestazione.

Anche il francese però, come gran parte dei calciatori, non rimane di certo indifferente di fronte alla straordinaria bellezza di alcune automobili. Il transalpino possiede nel proprio garage dei modelli davvero unici, come per esempio la Mercedes GLS 350d o anche la BMW M8.

Su tutti però vi è un particolare modello che probabilmente è quello maggiormente apprezzato lambito da Olivier Giroud. Si tratta di un’automobile inglese che solo pochi possono permettersi.

Bentley Continental: che bolide per Giroud

Il gioiello assoluto nel garage di Olivier Giroud p senza ombra di dubbio la meravigliosa Bentley Continental GT. Si tratta di una vettura che presenta delle dimensioni davvero imponenti, con una lunghezza di 485 cm, larghezza di 195 cm e l’altezza di 141 cm.

Per poter dare la massima comodità possibile ai passeggeri, la casa britannica ha deciso di renderla omologata solamente per quattro posti. Lo sviluppo da un punto di vista tecnologico non manca, ma naturalmente quando si acquista un’automobile del genere si punta moltissimo sulla potenza del motore.

La Bentley per questo suo modello ha deciso di montare su un 8 cilindri da 4000 di cilindrata, il che gli permette di erogare la bellezza di ben 550 cavalli. La velocità di punta dunque raggiunge addirittura i 318 km/h, anche se il suo consumo medio è decisamente molto dispendioso. Si tratta di un’automobile che come carburante utilizza la benzina e per poter percorrere 100 km ha bisogno di ben 12,1 litri.

Questa però non è l’unica versione disponibile, infatti la Bentley ha dato l’opportunità ai propri clienti di acquistare anche il modello da 12 cilindri e da 6000 di cilindrata. In questo caso il picco di velocità è di 335 km/h, ma il prezzo di partenza passa da 237.000 a 298.000 Euro. In qualsiasi caso si tratta di un’auto meravigliosa e con giro che sarà orgoglioso del gioiellino che è presente nel proprio garage.