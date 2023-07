Yamaha, arriva lo scippo alla Honda: Quartararo e Morbidelli tremano

Potrebbe arrivare un nuovo pilota in casa Yamaha nel 2024. Il nome caldo arriverebbe direttamente dai rivali della Honda.

La crisi della Yamaha è profondissima e, probabilmente, non basterà un anno per tornare a ruggire. Dopo l’addio della Suzuki, nel 2023, la casa di Iwata e la Honda si stanno contendendo, miseramente, l’ultimo posto in classifica costruttori. La Honda ha avuto maggiori problemi, anche a causa dei guai fisici dei suoi alfieri.

La Yamaha, invece, è rimasta orfana di un team satellite, dovendo anche ammettere i propri limiti tecnici. La M1, infatti, non ha fatto progressi, accusando ancor più distacco dal vertice. La Ducati già da metà della scorsa annata aveva cambiato passo con Pecco Bagnaia, ma ora quasi tutti i centauri in sella ad una Desmosedici fanno la differenza. Questo ha messo in una posizione difficilissima anche due straordinari piloti come Fabio Quartararo e Franco Morbidelli.

Il campione del mondo 2021 e il vice campione 2020, sulla carta, sono tra i rider più forti della categoria. Sul piano del carattere, forse, vi sono centauri più esperti e preparati, tuttavia le lamentele sono, a volte, inevitabili. El Diablo, nella passata stagione, ha firmato un prolungamento contrattuale, credendo di mettere le mani su una moto competitiva, almeno potente quanto i principali competitor.

Già dalle prime sgasate si è capito che i progressi motoristici al banco non camminavano di pari passi con la risposta in pista. I piloti hanno fatto fatica a conseguire risultati validi su una M1 nervosa e poco bilanciata sulla maggior parte dei tracciati. Il miglior risultato di Morbidelli è stato un quarto posto in Argentina, mentre Fabio ha ottenuto un terzo posto in America, sul tracciato del COTA, e la medaglia di bronzo nella Sprint Race di Assen.

Yamaha, in arrivo un nuovo centauro

Ad Iwata si stanno guardando intorno per accaparrarsi un rider di assoluto talento. L’ex Suzuki, Alex Rins, potrebbe riuscire a chiudere anzitempo la sua esperienza in Honda, se ricevesse una offerta ufficiale di una squadra ufficiale. Da contratto, infatti, può lasciare il team satellite di Lucio Cecchinello al termine del 2023 se il competitor si facesse avanti.

Secondo quanto riportato da Speedweek l’indiziato numero 1 a lasciare la squadra dovrebbe essere Franco Morbidelli, il cui contratto scadrà al termine del 2023. L’italobrasiliano ha dimostrato di essere un talento nel team Petronas, ma non si è confermato sugli stessi livelli nella squadra ufficiale. I rumor di una nuova avventura altrove, però, non riguardano solo Frankie.

Fabio Quartararo è stanco del clima teso che si è venuto a creare nel box della casa del Diapason. L’obiettivo del nativo di Nizza era lottare per la corona, ma il distacco dalla vetta è già incolmabile. Il capo del team RNF Razlan Razali ritiene che il campione del mondo 2021 correrà in Yamaha anche l’anno prossimo, ma di sicuro nel motociclismo attuale non c’è più nulla di scontato. Sembrava inscindibile anche il legame di Marquez con la Honda e, oramai, sono ai ferri corti. Per Rins prendere il posto di una delle due Yamaha ufficiali sarebbe un bel passo in avanti.