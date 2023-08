Ferrari, rivoluzione in F1: non accadeva da 18 anni

La Ferrari vive un periodo nero in F1, ma nel 2024 succederà qualcosa di storico. Ecco la notizia che tutti stavano aspettando.

In casa Ferrari, così come per il resto della F1, è tempo di vacanze, con Charles Leclerc che ha conquistato un bel terzo posto al Gran Premio del Belgio. Per il monegasco si trattava del miglior risultato possibile considerando la superiorità schiacciante delle Red Bull, con Max Verstappen e Sergio Perez imprendibili.

La Scuderia modenese ha ormai preso l’Aston Martin, ed il terzo posto nel mondiale costruttori, grazie al crollo della squadra inglese, appare un obiettivo fattibile. Ben più complesso sarà l’assalto alla Mercedes, che ha più margine in classifica ed è anche più competitiva del Cavallino.

La Ferrari si aspettava di giocarsi il titolo in questa stagione, ma la SF-23 ha deluso le aspettavive, mentre la RB19 che domina la scena è una delle migliori monoposto di tutta la storia. Nel frattempo, in chiave futura, è arrivata una notizia che può fare la storia, e che vede il Cavallino tra i protagonisti.

Ferrari, ecco cosa succederà tra pochi mesi

La Ferrari è una leggenda della F1, e questo non potrà mai essere cancellato, neanche dalle tanti stagioni difficili che sta vivendo. La speranza è che il 2024 possa essere un anno migliore, anche se il distacco dalla Red Bull è enorme, ed è davvero difficile pensare che qualcosa possa cambiare in positivo.

Una differenza, nella prossima annata, ci sarà per quello che riguarda i motorizzati dal Cavallino, ovvero l’Alfa Romeo e la Haas. Il marchio del Biscione sparirà dalle Sauber, che torneranno a chiamarsi in questo modo, in attesa dell’arrivo dell’Audi nel 2026, che andrà ad inglobare il team di Himwil.

La casa di Arese però, non sparirà dalla F1, visto che le power unit Ferrari che equipaggiano la Haas, secondo quanto riportato da “Motorsport.com“, verranno ribrandizzate proprio con il nome Alfa Romeo. Per la prima volta dal 2005, dunque, una squadra monterà i propulsori di Maranello, ma con una denominazione differente.

All’epoca accadde proprio con la Sauber, che aveva i motori della Rossa ma marchiati Petronas. La compagnia petrolifera malese faceva da main sponsor, e questa denominazione iniziò tanti anni prima, alla fine del vecchio millennio. Lo stesso ora succederà con il marchio Alfa Romeo, ma il team protagonista sarà la Haas, che da sempre monta le power unit realizzate in Emilia-Romagna.

La notizia è delle ultime ore e, di sicuro, farà felici gli alfisti, che non vedranno sparire il marchio dei loro sogno dal Circus. Tuttavia, c’è tanta voglia di vedere l’Alfa Romeo seriamente impegnata in qualche competizione, e si parla ormai da diverso tempo di un approdo nel FIA WEC.

In questi mesi si era parlato della costruzione di una LMDh, cosa che porterebbe un quarto costruttore italiano nel campionato dopo Ferrari, Lamborghini ed Isotta Fraschini, ma il progetto è stato messo da parte. Speriamo che alcune novità importanti vengano comunicate nei prossimi mesi.