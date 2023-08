Auto, guai con il climatizzatore? Ecco le quattro principali cause

In questo momento dell’anno c’è il bisogno disperato di avere in auto un ottimo impianto di climatizzazione. Ecco i motivi per cui potreste avere problemi.

Il sistema di climatizzazione è diventato comune su tutte le auto moderne. Un tempo era un optional, piuttosto costoso, ad appannaggio solo di vetture di fascia premium. Il suo funzionamento, per quanto sia piuttosto elementare, può dare numerosi patemi. Di solito i passeggeri tendono a combinare l’aria calda a quella fredda per godere di una condizione climatica ideale nell’abitacolo.

Per il comfort alla guida è importantissimo un buon climatizzatore. Quest’ultimo, inoltre, risulta indispensabile anche per la sicurezza. Nel sistema circolano, pompati dal compressore, il refrigerante e l’olio refrigerante. Con la calura estiva è possibile che il sistema possa risultare guasto e, naturalmente, rendere impossibile i viaggi con il caldo torrido.

Occorre riflettere prima su tutte quelle che possono essere le dinamiche dei malfunzionamenti che arrecano dei problemi nella hot season. La maggior parte degli automobilisti si reca in officina quando il danno è già stato fatto, dopo una manutenzione poco attenta del sistema durante i mesi prima dell’estate. Il clima potrebbe avere problemi nel funzionamento quando le temperature sono molto elevate e si tende a fare un controllo della pressione, svuotando e riempiendo il circuito alla ricerca del guasto.

Climatizzatore auto, i principali guasti

Possono esserci delle perdite che portano il gas a fuoriuscire. In questo caso occorre individuare l’elemento difettoso e sostituirlo quanto prima. Vi sono anche dei prodotti che permettono le riparazioni fai da te in modo pratico e veloce. Consentono l’utilizzo del climatizzatore, ma è sempre meglio affidarsi ad uno specialista. Vuoi una Ford Fiesta a soli 2800 euro? Ecco cosa devi fare.

Per non avere brutte sorprese occorrerebbe accendere l’aria condizionata almeno 30 minuti alla settimana in auto, anche per una questione legata al filtro che può essere, tranquillamente, smontato e sostituito in caso di necessità. Un’altra causa del mancato funzionamento del climatizzatore è legata al compressore che non si attiva per motivi meccanici o elettrici. A tal proposito è sempre necessario un’attenta pulizia del sistema per evitare che vi possano esserci delle anomalie.

Quando il clima non raffredda e non riscalda abbastanza si registra, a volte, un rumore del compressore del climatizzatore auto. Il problema potrebbe essere relativo al funzionamento della valvola di espansione, determinando dei guasti alle guarnizioni e ai cuscinetti dell’albero motore. Può accadere che il climatizzatore non funzioni perché ci sia un fischio che nei limiti l’azione. In questo caso occorre smontare la valvola e pulirla, vi consigliamo una sostituzione quando si verifica questo problema e l’acquisto di un nuovo compressore.