Vuoi una Ford Fiesta a soli 2800 euro? C’è l’offerta che fa per te

La Ford Fiesta sta per uscire dai listini, ma per onorarla è in arrivo una super offerta. Ecco come funziona e quanto costa.

Se siete alla ricerca di un’auto nuova, oggi vi proporremo un’occasione da valutare con grande attenzione. Si tratta della promozione che la Ford ha messo in atto per il mese di maggio, e che andrà in scadenza tra pochi giorni, per cui, fate in modo di non farvela sfuggire perché ne vale davvero la pena.

La Ford ha annunciato da tempo che la Fiesta uscirà presto dal listino, ed ormai è questione di settimane, visto che il tutto si verificherà nel mese di giugno. Dunque, tramite la promozione che ora vi andremo ad introdurre, potrete assicurarvi l’ultima Fiesta della storia, un risultato non da tutti. Ecco che cosa vi viene proposto.

Ford, ecco la super occasione per avere la Fiesta

Il mese di maggio è ricco di promozioni, e dopo avervi proposte alcune soluzioni per acquistare auto di marca FIAT e Lancia, è ora il momento di proporvi una super occasione per la Ford Fiesta. In particolare, parliamo della versione Titanium a benzina, che può essere vostra con un anticipo di soli 2.807 euro, per poi pagare il resto in comode rate da 207 euro al mese.

Il finanziamento è di 48 mesi, con TAN fissato al 5,95% e TAEG al 7,61%, con maxi-rata finale fissata a 9.138 euro. Il prezzo di listino è di 21.250 euro, ma con questa offerta, potrete risparmiare diverso denaro, pagandola, in totale, 18.400 euro grazie al prezzo in promozione con il finanziamento della casa dell’Ovale Blu.

Come sempre più spesso avviene, anche in questo caso non sarete obbligati al versamento della maxi-rata finale, visto che avrete la possibilità, al termine dei 48 mesi di pagamento delle rate, di restituirla, ed eventualmente di cambiarla con un altro modello. Non mancheranno i vari contenuti di serie che faranno al caso vostro.

La Ford, infatti, vi mette a disposizione una Fiesta con cerchi design in acciaio da 15”, fari anteriori Full LED, che saranno anche automatici, fari abbaglianti automatici, interno in tessuto in stile racing, retrovisori elettrici in tinta, sedili regolabili, volante a pelle in tre razze, alzacristalli anteriore e posteriore elettrici, ma anche tanto altro.

La vostra Fiesta sarà infatti dotata di chiave personalizzabile, modalità di guida selezionabili, cruise control, sistema Start & Stop, Lane Departure Warning e Keeping Aid, ma anche un dispositivo fondamentale per la sicurezza, ovvero il monitoraggio della stanchezza di colui che si trova ai comandi.

Lo schermo per l’infotainment da 8”, mirroring Apple CarPlay o Android Auto, ed anche i sensori di parcheggio posteriori, con climatizzatore automatico. La versione proposta è la Fiesta Titanium a 5 porte, 1.1 da 75 cavalli, ma per quello che riguarda questa offerta, dovrete fare molto in fretta, visto che andrà in scadenza il 31 di maggio, fra una decina di giorni.

Considerando il periodo attuale ed i prezzi delle auto in vendita, si tratta di un’ottima offerta, che vi permetterà di assicurarvi anche l’ultima Fiesta della storia. Come detto, questo veicolo è prossimo all’uscita dal listino, nell’ambito della rivoluzione elettrica in cui ha investito la casa di Detroit. Non fatevela scappare.