F1, chi è la fidanzata di George Russell? E’ pazzesca

George Russell è il compagno di squadra in Mercedes del pluripremiato campione Lewis Hamilton. È già tra le stelle del circus e ha una compagna mozzafiato.

La giovane età non tradisce un carattere da vero gentleman inglese. George Russell è nato il 15 febbraio del 1998 a King’s Lynn, una cittadina portuale nella contea del Norfolk, nella parte centrale dell’Inghilterra. Sin da bambino mise in mostra delle skill alla guida dei go kart superiori alla media. La famiglia assecondò questa enorme passione che, un tempo, condivideva con suo fratello.

Oggi George ha nel box accanto uno dei piloti più titolati della storia del Motorsport. Senza particolari timori reverenziali hanno maturato un ottimo rapporto, nonostante le sportellate. Un tempo l’inglesino era tra i fan in fila per un autografo del suo eroe. Nel 2022 si sono ritrovati fianco a fianco nell’orribile abitacolo della W13, una delle peggiori Mercedes della storia. George è stato caparbio a strappare sempre il miglior risultato possibile, riuscendo ad inanellare una striscia di 9 top 5 di fila. Un piccolo record in una annata molto travagliata, condita dal weekend trionfale ad Interlagos.

GR63 sfruttò al massimo la rinnovata competitività della monoposto anglo tedesca per issarsi sul primo gradino del podio nella Sprint Race e nella gara domenicale, davanti al #44. Alla fine dell’anno ottenne il suo miglior piazzamento, facendo registrare la quarta posizione davanti anche a Sainz ed Hamilton. Una grande soddisfazione per un pilota che, nel triennio precedente in Williams, fu condizionato dalle scarse performance delle vetture di Grove.

La ragazza di George Russell

L’inglese è il futuro della casa di Stoccarda. Oltre ad essere un manico in pista è anche un ragazzo solare, di bell’aspetto e molto fine. Non a caso è stato anche selezionato dalla Tommy per sfoggiare i suoi capi. Il campione della GP3 Series 2017 e della Formula 2 2018 ha avuto una relazione con la sorella di Nyck De Vries, ex pilota dell’AlphaTauri.

Conclusa la love story con Seychelle De Vries, l’attuale pilota della Mercedes si è fidanzato, già da diversi anni, con Carmen Montero Mundt. Quest’ultima è seguitissima sui social con oltre 250mila follower su Instagram. Al di là del rapporto amoroso con George, la ragazza è nota per essere pezzo grosso della finanza. Dopo aver conseguito la laurea presso l’Università di Westminster in gestione aziendale e finanza, Carmen ha iniziato a lavorare presso una prestigiosa società di investimento nel Regno Unito.

La ragazza cura molto lo stile, come potrete apprezzare osservando le immagini sul suo profilo Instagram. La coppia è, particolarmente, rodata. I due presenziano spesso ai principali eventi sportivi e mondani inglesi, senza dimenticare quel pizzico di privacy che non dovrebbe mai mancare. Carmen, quando è libera dai suoi impegni, segue il suo uomo in giro per il mondo negli appuntamenti del mondiale di F1. Russell ha, davvero, raggiunto l’apice, ma dovrà dimostrare di valere il sedile della Mercedes per molti anni a venire.