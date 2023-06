Mercedes, Hamilton e Russell si toccano: incidente assurdo in pista

In casa Mercedes il clima di pace tra Russell ed Hamilton si può dire concluso. E’ arrivato un confronto in pista inaspettato in qualifica.

Lewis Hamilton e George Russell si sono trovati quasi a replicare l’incredibile incidente di Barcellona 2016. In quel caso Lewis arrivò, subito dopo lo spegnimento dei semafori, negli scarichi del figlio d’arte di Keke e non trovò il pertugio giusto. Il #44 finì sull’erba, finì in testacoda e prese in pieno il futuro campione del mondo della Stella a tre punte.

Un doppio ritiro per la casa teutonica che favorì il tedesco. Da allora la F1 è cambiata tantissimo. Il ruolo della Mercedes è ricoperto oggi dalla Red Bull Racing. Quest’ultima può fare affidamento su un fenomeno assoluto come Max Verstappen che, proprio in quel caldo 15 maggio 2016, approfittò del crash tra i due duellanti della Mercedes per issarsi in prima posizione. L’olandese vinse il primo Gran Premio della sua carriera in F1, dimostrando una maturità impressionante.

Per andare all’inseguimento del leader Verstappen, Lewis Hamilton ha tirato al massimo nelle qualifiche, ma al termine del Q2 si è trovato difronte un muro nero, quello di George Russell. L’ex pilota della Williams ha chiuso la porta all’esperto compagno di squadra, forse non accorgendosi dell’arrivo del #44, avendo già sulla destra la Ferrari di Carlos Sainz.

La battaglia tra i due Mercedes

C’è, però, qualcosa di strano nel comportamento dell’inglese. Inizialmente il #63 guarda negli specchietti, in particolare in quello di sinistra e dovrebbe osservare la sagoma del teammate, mentre, qualche secondo dopo, sposta lo sguardo a destra verso la Ferrari SF23 di Carlos Sainz. A quel punto Lewis Hamilton non rallenta sul dritto, provando il sorpasso a sinistra ma trovando solo l’esterno della pista.

La chiusura di Russell è stata molto pericolosa, spingendo il sette volte iridato sull’erba. Una situazione a dir poco rischiosa a gas spianato sul rettilineo di partenza di Montmelò. Lewis si è infuriato via radio. “George ha appena fatto marcia indietro. È davvero pericoloso. Potrei avere qualche danno sulla macchina“, ha sentenziato il vincitore di 103 GP.

Il #44 ha perso la bandella laterale dell’ala anteriore, ma è riuscito ad assicurarsi la battaglia finale in Q3. Russell, invece, è rimasto escluso dalla top 10. Delusione cocente al box della Mercedes, la battaglia tra i due non ha portato ad esiti positivi. Lewis ha chiuso con il quinto crono l’ultima fase della qualifica e scatterà dalla terza fila. George, invece, ha concluso con il dodicesimo tempo. Nonostante gli aggiornamenti la Stella continua a faticare terribilmente nel confronto diretto con i competitor.

George Russell ve Lewis Hamilton’ın çarpışma anı. Hiç gerek yoktu buna hemde hiç. 🤦🏻 George Russell onu fark etmediğini söyledi ve Lewis Hamilton’dan özür diledi. ( İşte olması gereken örnek davranış). 👌🏻#SpanishGPpic.twitter.com/E4n0Rdcggj — Mercedes////AMG News 🗞️ (@MercedesAMGTR) June 3, 2023

L’ex Williams non ha lasciato abbastanza spazio al compagno di squadra in pista e ha provato a scusarsi, prontamente, in radio. La situazione si è fatta rovente perché a Lewis non è andata giù la mossa del teammate. In questa annata il #63 sta subendo, pesantemente, le zampate del campione. Nel 2022, invece, Russell era riuscito ad essere di una costanza strepitosa, al debutto in Mercedes, inanellando risultati positivi e precedendo, nella graduatoria finale, il sette volte campione del mondo.