Assicurazione auto a rate: una soluzione pratica

Con assicurazione auto rateizzata ci si riferisce a una polizza assicurativa per autoveicoli che consente al proprietario di pagare il premio assicurativo in rate periodiche anziché in un’unica soluzione, riducendo l’impatto della spesa per l’assicurazione auto, che in molti casi ha un importo non trascurabile, e offrendo una maggiore flessibilità di bilancio.

Questo tipo di pagamento dilazionato può rendere più accessibile l’assicurazione auto per coloro che preferiscono suddividere il costo della RC auto nel tempo, tramite un pagamento rateale mensile, bimestrale, trimestrale o semestrale, a seconda delle opzioni offerte dalla compagnia assicurativa.

Si tratta ormai di un’opzione molto comune e apprezzata e anche se alcune compagnie assicurative applicano un tasso di interesse o una commissione per il pagamento rateale, ce ne sono altre che offrono soluzioni senza interessi o commissioni.

Come funziona

La rateizzazione della polizza è un servizio che ormai quasi tutte le compagnie assicurative offrono ai propri clienti, o tramite un frazionamento del premio gestito direttamente della compagnia, dunque senza finanziamento, o in alternativa con il supporto di una finanziaria, che va ad anticipare l’intero importo.

In questo ultimo caso l’intestatario della polizza è tenuto a corrispondere le rate della polizza direttamente alla società che ha erogato il finanziamento, non alla compagnia assicuratrice. I requisiti per poter accedere al finanziamento sono di solito la busta paga o una dichiarazione dei redditi, che vanno a dimostrare la capacità di rimborsare il prestito.

È tuttavia possibile in alcuni casi accedere ad un pagamento rateale della polizza anche senza un reddito dimostrabile, in questo caso è la compagnia assicurativa a farsi garante del finanziamento.

Nel caso in cui invece la polizza venga gestita direttamente dalla compagnia assicurativa, l’addebito dell’importo rateale viene eseguito direttamente sulla carta di credito o sul conto corrente dell’intestatario, con la cadenza prevista dagli accordi, solitamente mensile, trimestrale o semestrale.

Ci sono compagnie assicurative che richiedono una caparra per l’attivazione della polizza auto a rate, è allora importante leggere con attenzione i termini e le condizioni dell’assicurazione per avere un quadro chiaro dell’importo totale da pagare e la quota rimanente da rateizzare.

Nel caso del mancato pagamento di una rata, possono essere addebitate penali o richiesta la restituzione dell’intero importo dovuto. Diventa quindi necessario rispettare i pagamenti delle rate per evitare conseguenze finanziarie, nonché la possibile sospensione della copertura assicurativa.

Perché scegliere una polizza auto a rate

La possibilità di rateizzare l’assicurazione auto è sicuramente comoda: permette infatti di distribuire il pagamento del premio assicurativo annuale in 12 rate al posto di un unico dispendioso pagamento, senza altri costi in più.

Questa soluzione è particolarmente vantaggiosa per chi possiede più di un veicolo, magari con polizze assicurative con scadenze ravvicinate, che finiscono per rappresentare una voce di spesa considerevole.

Un altro vantaggio è legato alla possibilità, anche nel caso di assicurazione a rate, di sospendere la validità della copertura assicurativa per un periodo di uno o più mesi.

Solitamente la sospensione della copertura assicurativa è gratuita e il pagamento delle rate si riattiva in automatico finito il periodo di sospensione.