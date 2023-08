Nuova Opel Corsa, ancora più bella ed elettrificata: le immagini fanno scalpore

Opel pronta a lanciare la nuova versione della sua best seller. Design più moderno, nuovo infotainment e nuovo motore elettrico

Una storia, di successi, che dura ormai dal 1982 e che ha saputo mandare a referto la bellezza di 14,5 milioni di unità vendute. Questa è Opel Corsa, di fatto e non solo per i numeri un vero best seller della proposta automobilistica del brand tedesco.

Nella seconda parte del 2023 arriverà la nuova versione di Opel Corsa, ancora più audace, emozionante, intuitiva ed equipaggiata con motorizzazioni elettriche e ibride completamente nuove.

Opel Corsa: stile ancora più moderno e tecnologia all’avanguardia

Il primo aspetto che si nota della nuova Opel Corsa è il design moderno, con l’ormai caratteristico frontale Opel Vizor che domina la parte anteriore, mentre al posteriore la scritta Corsa è collocata perfettamente al centro del portellone. Inedita la verniciatura della carrozzeria Grafik Grey.

Stile ma anche tecnologia, la nuova Opel Corsa presenta a richiesta una plancia completamente digitale, sviluppata su piattaforma Snapdragon Cockpit e con un nuovo, oltre che intuitivo, sistema infotainment con schermo touch fino a 10”.

Presenti anche molti altri sistemi di assistenza alla guida, che rendono le manovre più rilassate, come ad esempio la nuova videocamera panoramica ad alta risoluzione per la retromarcia, il cruise control adattivo, il limitatore di velocità, il sistema di protezione delle fiancate Flank guard e l’avviso di collisione anteriore con frenata automatica di emergenza e rilevamento dei pedoni.

Ulteriormente potenziati i fari a matrice Led Intelli-Lux, resi ancora più precisi grazie a 14 elementi differenti.

Nuova versione elettrica da 156 CV e powertrain ibrido da 48 V

Spostandoci sulla proposta motori, la nuova Opel Corsa Electric è ora dotata di una doppia variante. Resta disponibile la versione da 136 CV e 357 km di autonomia, alla quale va ad aggiungersi il modello più performante da 156 CV e 402 km di autonomia.

A listino ci sarà anche la versione ibrida, con sistema a 48 V, che renderà la nuova Opel Corsa la prima auto di casa Opel equipaggiata con questo specifico powertrain. Le potenze in questo caso sono di 100 e 136 CV, abbinate al cambio automatico doppia frizione.