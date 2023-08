F1, Vasseur passa alla Red Bull? Succede l’incredibile nel GP del Belgio

Il nuovo team principal della Ferrari, Frederic Vasseur, oltre ad essere un tecnico di fama mondiale, ha anche uno spiccato senso dell’umorismo.

Frederic Vasseur ha preso il posto di Mattia Binotto sul muretto della Scuderia modenese. Per il francese è la più grande occasione della sua carriera, dopo aver dimostrato competenze nelle categorie minori e aver svolto un buon lavoro anche nel team Alfa Sauber. L’ingegnere ha allevato straordinarie promesse nelle serie propedeutiche alla F1, dimostrando un feeling speciale con i giovani talenti dell’automobilismo.

Da Rosberg, passando per Hamilton e Russell, il nativo di Draveil, ha avuto il piacere di crescere degli autentici fenomeni. Sotto la guida sapiente di Fred ha debuttato, in F1, Charles Leclerc nel 2018. Tra i due si è subito cementato un rapporto di fiducia speciale. L’arrivo in Ferrari dell’ex tecnico dell’Alfa Sauber ha rappresentato, senza dubbio, per Leclerc una iniezione di fiducia in vista di un cambiamento.

Dopo i 4 anni targati Mattia Binotto, con più ombre che luci, il francese si è ritrovato un team nel caos. E’ stato subito costretto a correre ai ripari, relegando l’ex head of strategist, Inaki Rueda, ad un ruolo secondario nel remote garage. Diversi ingegneri, tra cui Sanchez e Mekies, hanno deciso di lasciare Maranello per sposare nuovi progetti. In Ferrari arriveranno nuovi tecnici. Si è aperto un nuovo capitolo.

Vasseur flirta con i vertici Red Bull

La Red Bull Racing è vicina alla conquista del sesto mondiale costruttore di fila. Per Max Verstappen, invece, si tratterebbe della terza corona consecutiva. Se nel 2021 l’olandese ha dovuto sudare sino all’ultima curva dell’ultimo Gran Premio per portare a casa il titolo, nelle ultime due annate non ha avuto rivali. La Rossa, dopo l’exploit di inizio 2022, non ha mantenuto fede ai buoni propositi.

Vasseur pasted the Red Bull sticker on Marko’s forehead 😭😂pic.twitter.com/4aot9manP6 — RBR Daily (@RBR_Daily) July 30, 2023

Nelle rare domeniche positive del ‘23, il Principe di Monaco ha sfruttato bene le sue occasioni, essendo riuscito a massimizzare il potenziale della Rossa a Baku, in Austria e nell’ultima tappa in Belgio. Al di là dei 3 podi del numero 16, la Scuderia ha colto, sostanzialmente, delusioni. Vasseur si aspettava un team proiettato alla conquista di vittorie, ma le parole dell’a.d. Benedetto Vigna lo hanno, completamente, spiazzato. Non solo la SF23 non si è dimostrata una delle vetture più veloci di sempre, ma ha messo in mostra più limiti che qualità.

Prima dello spegnimento dei semafori della tappa belga, Frederic Vasseur si è avvicinato al clan Red Bull Racing, probabilmente complimentandosi dei risultati ottenuti in stagione. Vasseur è stato accolto con sorrisi e pacche sulle spalle e gli è stato affisso sulla maglia istituzionale della Ferrari un adesivo del drink team.

A quel punto, come è emerso nelle esilaranti immagini del profilo Twitter RBR Daily, il tecnico francese ha staccato l’adesivo e ha provato a metterlo in fronte ad Helmut Marko, rifiutando di coprire lo stemma del Cavallino con quello dei tori. Le immagini sono, davvero, da non perdere e vi faranno sorridere.