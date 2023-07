Volete una Ferrari 296 a poco più di 13mila euro? Ecco cosa fare

Le Ferrari sono tra le vetture sportive più costose al mondo. Vi sono, però, delle eccezioni che danno una leggera soddisfazione.

Per chi sogna di acquistare una Ferrari, oggi, c’è una soluzione che non trasmetterà le medesime vibrazioni, ma vi regalerà più di un sorriso. Le vetture di Maranello sono proibitive per la maggior parte dei comuni mortali. Oltre al prezzo d’acquisto, le spese di mantenimento di una supercar sono pazzesche, specialmente in questo momento storico.

La benzina è alle stelle e, a questo punto, perché non valutare delle soluzioni alternative? La nostra è, naturalmente, una provocazione e ora scoprirete il motivo. La Ferrari ha presentato la 296 GTB il 24 giugno 2021, puntando sul nuovo motore V6 centrale. Scelta che ha fatto storcere il naso ai puristi, dopo la sola eccezione storica chiamata Dino 206 GT del 1968.

Il nome della vettura nasce dalla combinazione tra la cilindrata del motore (2992 cm³) e il numero dei suoi cilindri (6). Il significato di GTB? Sta, semplicemente, per “Gran Turismo Berlinetta”. Con questa vettura con motore V6 biturbo da 3,0 litri con bancate da 120° e turbine IHI, posizionate all’interno della V, associato alla parte elettrica la Ferrari si è superata.

Il mix sprigiona 663 CV, a 8 000 giri/min, con la parte termica e altri 167 CV di potenza emergono dal pacco batterie. La coppia complessiva risulta di 740 N·m. Il motore con 221 CV/l, per un motore V6, presenta il valore più alto registrato su una sportiva di serie. Ancora una volta la casa modenese ha dimostrato di essere un passo avanti rispetto alla concorrenza, dando una valida alternativa ai modelli con i motori più pepati della gamma.

Una 296 a poco più di 13mila euro

La 296 GTS è, semplicemente, la variante scoperta della 296 GTB. La GTS è stata lanciata, ufficialmente, il 19 aprile 2022. Il tettuccio rigido pieghevole si apre e si chiude in appena 14 secondi e può essere azionato persino con la vettura in moto sotto i 45 km/h. La GTS, rispetto alla sorella coupé, pesa 70 kg in più proprio per ospitare il meccanismo del tettuccio.

In caso, però, volesse spendere 14mila euro è un problema che non dovrete porvi. A quel prezzo è proposto, infatti, il modellino in scala 1:8 realizzata a mano dagli specialisti di Amalgam, grazie adi disegni CAD originali della supercar, i codici di verniciatura e le specifiche dei materiali concessi dalla casa modenese. I dettagli sono impressionati, così come il prezzo del modellino.

Vi proponiamo il video del modello GTB del canale YouTube HKPCRGF. Per portarvi in garage una reale 296 GTS occorrono ben 320mila euro. Per realizzare questa piccola opera d’arte ci sono volute ben 300 ore di lavoro. Ne saranno prodotte solo 199 e saranno personalizzabili in base ai propri gusti. Non perdete l’occasione se siete degli amanti della Ferrari e del modellismo.