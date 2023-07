La grandine può distruggere un aereo in volo? Svelata la verità

In queste ultime settimane i pericoli atmosferici hanno fatto sorgere dei dubbi a milioni di viaggiatori. Ecco cosa accade se una grandinata colpisce un aereo.

Non è sempre possibile viaggiare in aereo con condizioni atmosferiche ideali e, a volte, risulta impossibile come accaduto per un volo tra Milano Malpensa e New York scongiurare i colpi della grandine. Il caso del Boeing, partito dal capoluogo meneghino e diretto verso New York, ha fatto scattare l’allarme sulla questione, determinando il dirottamento a Roma Fiumicino dopo essere stato severamente colpito.

La compagnia aerea ha annunciato che l’aereo, a causa del maltempo, ha subito alcuni danni e ha richiesto l’intervento di manutenzione da parte dei tecnici. Un comandante, prima di sollevare il muso, deve conoscere e prevedere le condizioni atmosferiche ai fini anche di evitare la grandine. Le strade sono due: posticipare il volo oppure percorrere una rotta alternativa.

In determinati casi, però, ci si può trovare già tra i cieli quando sopraggiunge una forte grandinata che può provocare dei danni al motore o dei problemi al radome. Immaginarsi dei danni seri ai motori piuttosto elevati è una esagerazione, considerando i livelli di protezione degli stessi, mentre sono molto più comuni dei danni alla superficie esterna oppure al parabrezza. Si tratta di danneggiamenti estetici perché il vetro interno non viene rotto.

I problemi della grandine per un aereo

Qualora dovesse subire dei danni il parabrezza la visibilità, comunque, potrebbe risultare limitata. Se invece la grandine colpisce la struttura che serve per proteggere le antenne radar nella parte anteriore dell’aereo, eventualmente, il danno non compromette il volo ma semplicemente potrebbero esserci maggiori fruscii e rumori legati all’antenna radar. Ecco quanto costa un pieno di carburante di un aereo.

Quindi è molto difficile costatare che un veicolo possa avere delle crepe improvvide dopo i colpi, ma possono verificarsi dei danni alla turbina che sommati a quelli sopracitata possono compromettere la sicurezza in volo dei passeggeri. Presi singolarmente non vi sono particolari rischi ma qualora si dovesse manifestare una serie di problematiche che determinano necessarie riparazioni può essere effettuato un atterraggio di emergenza. Nel caso del volo Delta Airlines Milano Malpensa verso NY, probabilmente, non c’erano neanche le condizioni minime di sicurezza per la partenza.

La decisione è stata presa dal comandante. Il pilota ha deciso che vi erano le condizioni minime per il decollo, ma pochi minuti dopo il meteo ha mostrato una intensificazione del temporale ma soprattutto dei grossi chicchi di grandine di 5 cm di diametro, oltre alla presenza di fulmini. L’aereo ha iniziato a subire dei danni perché la grandine ha colpito il muso, parte delle ali e dei motori, oltre ad uno dei finestrini sul lato del comandante. A quel punto il pilota ha virato rispetto alla rotta prestabilita e ha deciso di atterrare a Roma Fiumicino, evitando ulteriori rischi.