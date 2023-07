Cosa serve per aprire una concessionaria di auto? Ecco cosa fare

In Italia la burocrazia rappresenta un problema non di poco conto. Vi spieghiamo cosa occorre per aprire una concessionaria di auto.

L’industria dell’Automotive non sta attraversando un periodo florido. In Italia i dubbi sono tanti e il solo fatto che una nuova gen di vetture alla spina si sia presentata sul mercato a cifre astronomiche non lascia presagire un cambio di direzione. Nemmeno gli ecobonus sono riusciti a spingere un mercato che appare sempre più entrato in una crisi irreversibile, almeno alle nostre latitudini.

Prima di aprire una concessionaria di auto dovrete considerare tutte le implicazioni che stanno coinvolgendo il mondo delle quattro ruote. Dal 2035, infatti, in Unione Europea è prevista la vendita di sole auto 100% elettriche. Quindi se le EV non rappresentano il vostro core business lasciate perdere. La transizione non avverrà velocemente, come è accaduto per alcune realtà del Nord Europa, ma sembra inevitabile.

Oggi le concessionarie di auto sono entrate in crisi anche a causa delle perplessità degli automobilisti, divisi tra esigenze sempre diverse. C’è chi, ad esempio, per le limitazioni urbane in alcune città ha anche rinunciato alla possibilità di acquistare una nuova vettura. I numeri, del resto, non sono confortanti. Da anni, a causa delle lungaggini delle consegne e della crisi generale (non solo del microchip), il mercato è al collasso. Non solo le vetture nuove sono, decisamente, care ma anche l’usato è schizzato alle stelle.

Gli introiti di una concessionaria non sono più come quelli di un tempo. Fino al periodo pre Covid-19 la situazione non era florida, ma nemmeno tragica. Rappresentava un buon business, ma il futuro è un rebus. Non solo dovrete essere dei perfetti venditori e degli appassionati di motori, ma anche degli esperti di leggi che non sono così intuitive.

Ecco come aprire una concessionaria di auto

Prima di addentrarvi in un business complesso, occorre fare una differenza tra le concessionari multimarca e gli autosaloni che, invece, vendono solo uno specifico marchio. L’esercizio commerciale, predisposto alla vendita di macchine nuove, appartenenti esclusivamente ad un brand con cui si è scelto di collaborare richiede l’ottenimento di un mandato. Il produttore, infatti, impone per l’affiliato dei paletti specifici.

Prima di tutto dovete avere o affittare un locale commerciale per gli uffici e l’esposizione. Le dimensioni sono notevoli e questo rappresenta già un primo scoglio. Non è semplice trovare il giusto spazio a costi accessibili. Investito questo capitale con l’acquisizione di un numero di modelli specifici, pena la mancata concessione o la perdita del marchio, occorre rispettare le regole della casa costruttrice anche in merito all’arredamento del salone.

Sul piano finanziario potete farvi una idea visitando i siti internet di riferimento dei principali gruppi. Prima di candidarvi dovrete rispettare ogni singolo cavillo burocratico. Occorre poi regolare Partita Iva e registrazione al Registro delle Imprese. Al comune di appartenenza andrĂ comunicata la SCIA, ovvero la Segnalazione certificata di inizio attivitĂ . Tutto sarĂ oggetto di controlli, quindi bisogna rispettare le norme igienico sanitarie e legate anche al personale.