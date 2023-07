Verstappen vince in qualsiasi condizione: ecco come sbeffeggia i competitor

Il bicampione del mondo, Max Verstappen, ha vinto la seconda Sprint Race dell’anno. Domani, invece, scatterà dalla sesta posizione in griglia.

Max Verstappen aveva già intimorito tutti con il tempone finale in Q3. Gli otto decimi di vantaggio su Charles Leclerc hanno lasciato i fan della Formula 1 senza parole. Il figlio d’arte di Jos gode di una monoposto da sogno, ma solo nelle sue mani è in grado di mettere insieme tempi così spaventosi. Per Perez, infatti, il terzo crono in qualifica, nonostante le difficili condizioni, non è motivo di vanto.

Nel Gran Premio del Belgio Charles Leclerc scatterà dalla prima casella davanti al messicano che, comunque, ha una grande occasione. In seconda fila ci saranno Lewis Hamilton e Carlos Sainz, mentre l’olandese della Red Bull Racing dovrà vedersela con Oscar Piastri dalla terza fila. Non farà fatica, probabilmente, a rimontare già nelle prime battute. Nella scorsa stagione, infatti, l’olandese recuperò in pochi giri dalle retrovie la testa della classifica.

Max è apparso molto sicuro di sé. Nelle ultime due annate ha conquistato sempre la vittoria del Gran Premio. Nel 2023 corre contro i suoi stessi primati. Il driver della Red Bull Racing potrebbe mettere a segno l’ottavo successo di fila che lo eleverebbe ad un solo passo dalla storica striscia di trionfi di Sebastian Vettel. Per ora nulla sembra poter frenare la cavalcata del campione olandese. Le cinque posizioni di penalità per la sostituzione del cambio non cambiano la sostanza tecnica.

Il pilota più forte della griglia guida anche una delle monoposto più forti di sempre. Max è straordinario nel riuscire a concretizzare l’immenso potenziale della RB19. Su uno dei tracciati storici della Formula 1 l’olandese è stato in grado di esaltarsi già nelle prime battute. Alle spalle della Red Bull Racing i valori sono piuttosto ravvicinati e cambiano di gara in gara. All’inizio era Fernando Alonso al volante dell’Aston Martin ad ottenere podi a raffica, mentre nelle ultime uscite è stata la McLaren a ritagliarsi uno spazio importante al vertice della classifica.

L’obiettivo di Max Verstappen

Max non ha bisogno di pensare ai punti deboli degli avversari. E’ concentrato, esclusivamente, sul suo operato e su quello dei membri della sua squadra. Si è molto lamentato della ingenuità in Q2 che avrebbe potuto costargli l’esclusione dalla top 10, per poi scusarsi con il suo ingegnere per i toni troppo bruschi. Nella Sprint Shootout e nella Sprint Race ha messo, ancora una volta, tutti d’accordo.

Dopo aver siglato il miglior crono nella qualifica breve, Max Verstappen si è confermato in prima posizione anche nella caotica Sprint Race, condizionata dalla pioggia. L’olandese è stato autore di un bel sorpasso sull’australiano della McLaren.

A caldo Max ha dichiarato: “Le wet? E’ stata una scelta sicura: siamo stati fuori un giro e poi siamo rientrati. Abbiamo perso una posizione, ma sapevamo di essere veloci e appena abbiamo messo le gomme intermedie abbiamo visto che volavamo, quindi non mi è dispiaciuto rimanere fuori“. La RB19, del resto, va alla grande.