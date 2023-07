Barbie preferisce la FIAT 500: il nuovo modello glamour scelto per la bambola

Il film Barbie sta spopolando ai cinema. Ha già fatto registrare numeri da capogiro al botteghino. Ecco la FIAT della bambola più famosa al mondo.

Il successo planetario della bambola di culto della Mattel non si arresta. La pellicola prodotta nel 2023 ha già ottenuto incassi superiori ai 300 milioni di dollari. Questo risultato ha determinato anche il miglior debutto per una regista donna, Greta Gerwig, che ha diretto il film. A rendere speciale la storia di Barbie, naturalmente, sono una serie di caratteristiche uniche del mondo che circonda le sue avventure.

La scelta, infatti, è ricaduta su una luccicante e tutta rosa macchina di Barbie. Lo stile chic della bionda rappresenta a pieno la missione di una delle vetture più popolari in Italia. La casa torinese, nel corso della sua lunga storia, ha prodotto delle vetture che sono entrate, nell’immaginario collettivo, nel cuore di donne e uomini.

Se alcuni modelli hanno diviso anche nel nome, come la Bravo e la Brava, la 500 ha sempre messo tutti d’accordo. La bambola ha ispirato i designer della FIAT, dando una immagine coloratissima e diamantata della city car. Gli interni da vip e i particolari luccicanti sono da lusso autentico. La scritta Barbie per promuovere la linea accattivante non poteva mancare in più punti.

Fan impazziti per la FIAT della Barbie

Sui canali social la casa torinese ha presentato tutte le soluzioni con una carrellata di foto. La didascalia “Noi di icone ce ne intendiamo da sempre“, simboleggia la capacità di interpretare il passato e il futuro in modo unico, riuscendo a spaziare anche nella dimensione del mondo dei giocattoli che oggi si interseca nella realtà cinematografica hollywoodiana.

La Fiat 500 non è stata la sola vettura al mondo ad essere customizzata in versione Barbie. Quest’ultima, nell’arco della sua produzione, ha guidato di tutto, comprese mastodontiche Cadillac. La collaborazione con la casa italiana, naturalmente, ha portato ad un lavoro impressionante per gli interni della 500, con un abitacolo rosa e soffice.

Per un evento molto speciale fu realizzata addirittura una versione personalizzata della Maserati Grecale con le caratteristiche proprie della bambola. I fan del Tridente rimasero a bocca aperta nel giorno della presentazione. Lo scintillio non si apprezza solo nell’abitacolo, ma anche in alcuni elementi della carrozzeria che sono ricoperti di strass, oltre ai cerchioni. I fan avranno, sicuramente, apprezzato gli accessori e la cura maniacale dei dettagli della vettura rosa più famosa al mondo.