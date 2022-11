Avete visto la Maserati Grecale in versione Barbie? E’ incredibile (VIDEO)

Di certo ha lasciato gli appassionati del Tridente senza parole. La Maserati Grecale edizione Barbie è nata da una collaborazione con il brand del gruppo Mattel.

La Maserati Grecale è un SUV di lusso, lanciato il 22 marzo 2022 dalla casa bolognese. L’auto, come le sorelle maggiori Levante e Ghibli, trae origine dal nome del vento che soffia da nord-est nel Mediterraneo. L’auto è più piccola, in termini di dimensioni, rispetto alla Levante, ed ha richiesto un lungo e faticoso lavoro ai tecnici del brand facente parte del Gruppo Stellantis. La vettura sarebbe dovuta essere presentata mesi prima, ma la pandemia e la conseguente crisi del microchip hanno ritardato l’uscita.

Il SUV ha le stesse forme classiche di altri modelli della casa, puntando su una carrozzeria tondeggiante e dettagli eleganti. Dopo il successo della Levante, i progettisti hanno preferito un SUV di 4,85 m di lunghezza, 16 cm in meno della sorella maggiore. L’auto è alimentata da motori a benzina, ma è presente anche la versione ibrida. Nel 2023 dovrebbe arrivare la variante full electric, chiamata Folgore. I prezzi della Grecale partono da 74.470 € per la versione GT, da 85.200 € per la Modena e da 114.950 € per la Trofeo. La qualità non si regala e, inevitabilmente, certi lussi hanno un costo proporzionato a quello dei competitor. Il mercato dei SUV di lusso è in fermento. Si è da poco unita anche la Ferrari Purosangue, pur interpretando il segmento con una idea molto più personale.

La Grecale è più “umana”, non solo nelle forme, ma anche sotto il profilo delle performance che, comunque, rimangono di tutto rispetto. La GT e la Modena riescono ad attestarsi sui 240 km/h. Sotto il cofano batte un 2.0 litri GME che sprigiona 450 Nm di coppia tra i 2000 e i 5000 giri/min ed è coadiuvato, nella versione ibrida, da un sistema ibrido leggero a 48 V, con potenze di 300 CV nell’allestimento GT e di 330 CV nella versione Modena. La prima scatta da 0 a 100 km/h in 5,6 secondi, mentre la Modena viaggia da 0 a 100 km/h in appena 5,3 secondi. Per chi non volesse accontentarsi, il top di gamma è il 3.0 V6 biturbo della Trofeo con 530 CV a 6.500 giri/min e 620 Nm di coppia disponibili tra i 3.000 e i 5.500 giri, derivato da quello della MC20. Quest’ultima è caratterizzata per delle carreggiate allargate di 34 mm e raggiunge la velocità massima di 285 km/h. Lo 0 a 100 km/h viene coperto in 3,8 secondi.

Se non fosse per le dimensioni e il peso, potrebbe giocarsela con tante auto sportive. Una vettura perfetta per una famiglia che non ha nessuna voglia di rinunciare a prestazioni di livello. Un altro elemento distintivo dell’auto è rappresentato dallo schema delle sospensioni anteriori a quadrilatero e posteriori multilink, combinato con il nuovo sistema VDCM (Vehicle Dynamic Control Module), concepito su un hardware modulare in grado di gestire tutti i principali attuatori del SUV. La capacità del bagaglio si sostanzia, con il divano posteriore, in 570 litri, che diventano nelle varianti ibride a 535 a causa dell’alloggiamento della batteria. La vettura è stato costruita su una piattaforma differente rispetto alla Levante. L’architettura Giorgio dell’Alfa Romeo Giulia e Stelvio ha visto crescere anche la Grecale.

Maserati Grecali in the Barbie World

La collaborazione con la Mattel ha suscitato scalpore, non solo per la colorazione rosa, ma per una serie di elementi concepiti sul mondo della nota bambola. Sarà disponibile, a livello mondiale, in soli due esemplari. Lanciata come Fantasy Gifts 2022 di Neiman Marcus, durante una serata organizzata dall’omonimo negozio di lusso a Los Angeles. L’iniziativa ha anche lo scopo di sensibilizzare il mondo su un tema importante, come la pari di opportunità sul mondo del lavoro. Il ricavato delle vendite sarà devoluto, infatti, al Barbie Dream Gap Project, proprio per far cadere le stupide barriere che limitano la vita delle donne. In quanto a stile, nel mondo dei giocattoli, il marchio Mattel non è secondo a nessuno. Difatti, nella loro lunghissima storia, ha lanciato mode e arricchito le stanze di bambine e bambini con giocattoli iconici.

Le Barbie sono un cult e continuano ad esserlo, nonostante la tecnologia. La Grecale Barbie rosa in versione Trofeo viene arricchita con un effetto arcobaleno con finiture iridescenti, come potete osservare nel video in basso del canale YouTube Rons Rides. Gli interni presentano sottili linee giallo acido. Lo stile è tipicamente Maserati, con i suoi elementi distintivi, come le tre feritoie sulla fiancata al tridente nella griglia frontale e i fari ovali. I fanali posteriori riprendono la 3200 GT del 1998 progettata dalle penna di Giorgetto Giugiaro. Il rosa della carrozzeria si sposa perfettamente con sedili, plancia, rivestimenti e porte in pelle nera, rifiniti con impunture rosa e poggiatesta con il simbolo B di Barbie. La plancia con un quadro strumenti digitale da 12,3″ integra l’head-up display a cui si aggiungono due display orizzontali. Le due Barbie Car sono state create nel centro stilistico della casa bolognese.