Sainz, occasione sprecata? Ecco cosa ha limitato lo spagnolo

Il pilota della Ferrari, Carlos Sainz, ha ottenuto una quarta posizione nella Sprint Race belga, dopo aver registrato il terzo crono nella Sprint Shootout.

Tra ansie per le performance altalenati della SF-23 e i rumor sul suo possibile approdo in futuro in una nuova squadra, Carlos Sainz è sceso in pista sull’iconico tracciato belga. Nella scorsa annata lo spagnolo fu autore di una ottima gara, arrivando al terzo posto. In questa stagione il #55 non ha ancora conquistato un podio la domenica. L’unica gioia è stata la medaglia di bronzo nella SR austriaca.

Carlos Sainz e Charles Leclerc sono impantanati in sesta e settima posizione, alle spalle dei principali competitor. Le aspettative del madrileno, all’atto della firma in Ferrari, erano molto diverse. L’obiettivo era di lottare, stabilmente, per podi e vittorie.

Lo spagnolo si è mantenuto stabile in posizioni di rincalzo. Dopo due seste posizioni nel biennio in McLaren, sono arrivati due quinti posti nel 2021 e nel 2022 con la Rossa. Posizione che potrebbe ripetere anche in questa annata, se nella migliore delle ipotesi riuscisse a precedere il teammate e George Russell della Mercedes.

Nelle ultime corse lo spagnolo si è anche lamentato moltissimo del trattamento ricevuto dalla Scuderia. Le decisioni di congelare le posizioni a vantaggio di Leclerc sono state mal interpretate dal #55. Il pacchetto di aggiornamenti, del resto, non ha fatto fare il balzo in avanti alla SF23. La pista belga rappresenta l’occasione di riprendere il percorso di miglioramento iniziato in Canada. A Montreal e a Spielberg la Rossa è tornata ad essere una vettura di alto profilo, non a caso sono arrivati risultati confortanti.

Le sensazioni di Carlos Sainz

Carlos partirà dalla seconda fila nel Gran Premio del Belgio, alle spalle di Leclerc, Perez ed Hamilton. Per lo spagnolo non sarà facile contenere la risalita furibonda di Max Verstappen. Quest’ultimo ha siglato un tempone clamoroso in qualifica, ma a causa della sostituzione del cambio dovrà scontare 5 posizioni di penalità e rilascerà la frizione dalla sesta casella.

Nelle qualifiche della Sprint Race CS55 ha sfiorato la prima fila, arrivando a soli 25 millesimi da Max e a 14 millesimi da Piastri. Nella gara breve il ferrarista, dalla terza casella, ha subito tentato l’azzardo, rientrando ai box per montare le intermedie. Carlos ha preceduto Leclerc, ha chiuso alle spalle di Verstappen, Piastri e Gasly, sfruttando la penalità di 5 secondi a Lewis Hamilton.

Al termine della SR, a Sky, lo spagnolo ha dichiarato: “La gara si è decisa sul pit-stop, ho perso tre-quattro posizioni che mi sono costate il podio. Non sempre le cose vanno come vorremmo, ma bisogna andare avanti. La partenza? Meglio non avere 20 macchine in pit-lane, è una situazione molto pericolosa perchè prima o poi potrebbe succedere qualcosa. Noi siamo obbligati a montare le intermedie, è quello che ci dice la pista“.