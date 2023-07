Violentissimo incidente a Roma: pezzi di Maserati ovunque

Paura per una Maserati nel weekend a Roma, con lo scontro violentissimo che per fortuna non ha causato morti o feriti.

Il futuro è sempre più legato al mondo dell’elettrico e non è dunque un caso che anche da un punto di vista delle competizioni su strada si stia potenziando sempre di più questo mondo. La Maserati dal 2023 ha così deciso di prendere parte per la prima volta al Mondiale di Formula E.

La casa emiliana ha vissuto un inizio di stagione molto difficile, con i suoi due piloti che erano lo svizzero Edoardo Mortara e il tedesco Maximilian Gunther. Il primo avrebbero dovuto essere il perno della neonata Scuderia, mentre il secondo avrebbe dovuto scoprire i trucchi del mestiere nell’elettrico.

Alla fine però è stato proprio il teutonico il grande protagonista di una Maserati che nel corso della stagione ha dimostrato di saper crescere e migliorarsi al punto tale da poter essere considerata competitiva ad alto livello. Gunther ha dato il via libera a un nuovo Mondiale con il successo nell’E Prix in Indonesia e per il 2024 la casa emiliana sognerà in grande.

L’obiettivo in futuro sarà dunque quello di poter vincere e imporsi, magari sognando quel titolo mondiale che in questo momento sembra pura utopia. A Roma vi era grande entusiasmo per poter assistere all‘E-Prix nella Capitale, ma purtroppo la Maserati è stata coinvolto in un bruttissimo incidente.

Scontro Mortara con Bird: paura all’E-Prix di Roma

Se qualcuno pensa ancora che la Formula E sia una competizione di poco conto con i piloti che viaggiano a basse velocità e che non rischiano nulla, sicuramente rimarrà a bocca aperta di fronte a queste immagini.

Il tracciato dell’EUR è sicuramente uno dei più suggestivi e affascinanti, con il tracciato cittadino che piace moltissimo ai piloti. Il problema è che alcune curve sono molto strette e il fatto di avere tante automobili incolonnate ha comportato un clamoroso incidente.

Sam Bird ha perso il controllo della sua Jaguar che si è schiantata contro il muretto posizionandosi poi involontariamente al centro della pista. A questo punto quello che è accaduto ha avuto dell’incredibile perché piloti come Da Costa in Porsche e Buemi in Envision hanno solo sfiorato il pilota, ma Edoardo Mortara non ha proprio visto la Jaguar.

Lo svizzero si è così scontrato in modo davvero molto violento contro la monoposto britannica causando una collisione molto violento che ha fatto scattare la bandiera rossa. Qualcuno ha iniziato a tremare, perché Mortara è entrato di punta con la sua monoposto a tutta velocità contro quella di Bird.

Per fortuna nessuno dei due piloti ha riportato alcun danno, ma ci è voluta più di mezz’ora per poter ripulire la pista. Il più sconvolto di tutti è stato proprio il pilota della Maserati che, una volta inquadrato dalle telecamere, sembrava essere a tutti gli effetti in un altro mondo.

Alla fine Gara 1 l’ha vinta l’altra Jaguar, quella di un Mitch Evans che in Gara 2 si è giocato le ultime chance di titolo Mondiale, ma quello che più conta è che Bird e Mortara sono rimasti illesi.