Alfa Romeo e FIAT, che figuraccia clamorosa: i dati sono allarmanti

È arrivata una pessima notizia per Alfa Romeo e FIAT oggi facenti parte del gruppo Stellantis. Vi spieghiamo nel dettaglio che cosa è accaduto oltreoceano.

Il Gruppo Stellantis ha al proprio interno una miriade di marchi top, tra cui anche Alfa Romeo e FIAT. Quest’ultima rimane sempre in cima alla lista dei brand più venduti alle nostre latitudini grazie a modelli come la Panda e la 500. L’Alfa Romeo, invece, si è lanciata con convinzione sul segmento dei SUV, proponendo dopo la Stelvio, anche la sorella minore Tonale.

La FIAT seguirà a ruota il trend, proponendo sul mercato la 600, versione a ruote alte simile alla 500X. Proprio grazie alla vendita degli Sport Utility Vehicle si è registrata una discreta impennata nei fatturati della casa di Arese. Il SUV Tonale è stato immesso in commercio nel 2022. In attesa di vedere un allargamento della gamma non sono arrivate notizie confortanti dall’America. Alcuni modelli che in Italia sono molto ricercati, negli Stati Uniti non sembrano destare l’interesse della platea.

Alfa Romeo e FIAT, che scivolone negli Stati Uniti

Da sempre i due marchi italiani scommettono sulla clientela locale. Il fenomeno FIAT, storicamente, è esploso con la motorizzazione di milioni di italiani, ma al di fuori dei confini nostrani non ha mai avuto il medesimo impatto. L’Alfa Romeo, invece, ha riscosso un certo fascino anche nel Regno Unito e negli Stati Uniti, ma oggi nel listino vi è solo un modello che riporta alla sportività di un tempo, ovvero la Giulia Quadrifoglio.

Negli Stati Uniti chi vuole acquistare una vettura a ruote alte, di certo, non pensa immediatamente al marchio del Biscione ma preferisce un bestione della Ford o di altri brand locali. I vertici dell’Alfa Romeo credevano che il nuovo SUV potesse trovare una rispondenza anche negli Stati Uniti, ma si sono rivelati un flop esattamente come la 500X.

Sul web magazine Everyeye si è rimarcato quanto FIAT ed Alfa Romeo stiano facendo fatica oltreoceano. La 500X ha venduto appena 277 modelli, un dato sconcertante considerata anche la popolazione degli States. Se sulle strade italiane la vettura ha ragion d’essere, sulle immense highway americane o sui percorsi sterrati non ha alcun senso.

Non ha fatto di meglio, infatti, l’Alfa Romeo Tonale che è stata acquistata solamente da 118 automobilisti. La crisi non riguarda, però, soltanto i due marchi italiani. Persino l’Audi Q8 e-tron non ha superato la quota di 1000 unità, avendo piazzato appena 779 modelli. Crisi nera anche per la BMW XM, scelta da appena 761 clienti.

Il gusto degli americani è molto diverso da quello degli europei. Persino l’Audi R8, supercar di punta con della casa tedesca dei quattro anelli, non ha superato le 159 vetture vendute. Un Annus horribilis ma i prossimi modelli elettrici potrebbero addirittura far registrare numeri inferiori, aspetto che molte case produttrici iniziano solo oggi a considerare. Intanto, per FIAT ed Alfa Romeo è tempo di correre ai ripari per non perdere la faccia In America anche in futuro.