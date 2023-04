Una nuova Alfa Romeo Tonale? Spunta un’edizione che sorprende tutti

Nel Regno Unito ha fatto scalpore un concept dell’Alfa Romeo Tonale che monta delle soluzioni particolari destinate a un pubblico preciso.

E’ un periodo di rinnovamento per i marchi italiani. In particolare continua la fase di rilancio a livello internazionale di Alfa Romeo, che dopo i primi restyling avuti quest’anno di alcuni suoi modelli lancerà nel 2024 un SUV di segmento B il cui nome sarà rivelato entro fine anno. Nel 2025 e nel 2026 sarà il turno delle nuove generazioni di Giulia e Stelvio mentre una nuova ammiraglia è attesa per il 2027. Ma sale intanto la curiosità per la nuova supercar del Biscione, che andrà idealmente a sostituire la 8C o la 4C, due modelli iconici, che vedrà la luce a metà aprile. Intanto però si gode il successo della Tonale, il SUV che ha fatto il suo esordio lo scorso anno.

Una vettura che sta già facendo segnare numeri record e che nella sua versione ibrida sembra aver trovato terreno fertile sul mercato, perché non solo risponde alle nuove normative in fatto di emissioni ma mantiene intatto il dna sportivo tipico di Alfa Romeo.

Intanto però la casa di Arese ha deciso di conquistare altri mercati oltre a quello italiano. Negli USA la Tonale viene venduta con il logo Dodge, mentre nel Regno Unito lo stemma del Biscione rimane ma la vettura si è presentata in queste settimane in una versione insolita quanto accattivante.

Alfa Romeo Tonale, una versione su misura per i piccoli

In queste ore hanno fatto scalpore le immagini di una versione della Tonale dedicata alla Gran Bretagna davvero speciale. Parliamo della “Edizione Bambini”, un modo per il marchio italiano di promuovere il crossover come veicolo familiare. Infatti da Alfa Romeo nella presentazione al pubblico definisce questo modello come “l’auto perfetta per i genitori attenti allo stile”.

E in effetti è proprio così, perché presenta una serie di accessori e accortezze che rendono questo SUV sportivo adatto davvero a chi ha una famiglia con bambini piccoli. A partire dall’apertura del portellone posteriore, che nasconde una cappelliera dalla quale emerge un fasciatoio estensibile (con tanto di logo Alfa) dove poter cambiare il proprio neonato. Inoltre troviamo un aspirapolvere da attaccare alla presa da 12 volt, un organizer che include una borsa per la pulizia con articoli come detergente per pelle, fazzoletti e salviettine umidificate.

Gli schienali dei sedili anteriori poi è presente una struttura che monta un portabicchieri, una bento box per contenere degli snack e uno spazio per le penne. Inoltre c’è un porta tablet e un cestino per i giocattoli. Al centro del divano posteriore c’è uno spazio per riporre giocattoli o giochi, mentre un bidone della spazzatura rimovibile e touchless da 6 litri si trova dietro la consolle centrale. Altra chicca è il baby monitor a bordo, che si collega agli smartphone e può monitorare i seggiolini che possono essere montati sia sul lato anteriore che posteriore.

Dal punto di vista tecnico, la Tonale conferma sotto al cofano un quattro cilindri turbo da 1,3 litri con un motore ibrido plug-in che fornisce una potenza totale di 285 cavalli. Il prezzo? Ancora non è chiaro ma almeno sui 44 mila euro.