Calciatore perde il controllo della propria Porsche: guidava completamente ubriaco

Un giocatore è stato coinvolto in un grave incidente in auto, con le conseguenze che avrebbero potute essere anche ben peggiori.

Sono molti i calciatori che guadagnano cifre davvero molto considerevoli e per questo motivo hanno la grande fortuna di poter acquistare delle auto da sogno. Uno dei marchi indubbiamente più amati è la Porsche, con il noto colosso tedesco che da diverso tempo a questa parte viene acquistato su larga scala.

Uno dei giocatori che è stato stregato da questa meravigliosa automobile è stato l’esterno inglese David Bentley. Il ragazzo in età giovanile era considerato un sicuro astro nascente del calcio britannico, con la sua capacità di saltare l’uomo che lo ha reso per anni molto corteggiato.

Fu protagonista in passato anche di uno dei più clamorosi “tradimenti” della storia, perché il ragazzo era cresciuto e aveva fatto tutta la trafila con le giovanili dell’Arsenal. Aveva anche debuttato in Premier League sotto la guida di Arsene Wenger, ma i Gunners non hanno mai creduto realmente in lui.

Dopo un solo anno di prestito al Norwich è infatti stato ceduto a titolo definitivo al Blackburn dove ha saputo esprimersi al meglio. In poco tempo è diventato uno dei migliori esterni del campionato, meritandosi anche la chiamata della nazionale inglese.

Ecco allora che Bentley ha potuto giocare con il Tottenham nel 2008, con gli Spurs che sono i grandi rivali dei Gunners. Una volta tornato a Londra la sua carriera non ha saputo prendere la giusta direzione, infatti il suo rendimento è rapidamente crollato.

Il suo addio dal calcio avvenne solo nel 2014, quando aveva solo 30 anni, ma il ragazzo ormai era fuori dai grandi giri. Bentley è però ricordato anche per un clamoroso evento accadutogli in macchina.

Bentley ubriaco schianta la Porsche:” Chiedo scusa”

Quando il ragazzo giocava per il Tottenham, nell’agosto del 2009 è stato coinvolto in un incidente che avrebbe potuto avere anche conseguenze ben più gravi. Bentley era a bordo della sua Porsche la sera del 28 agosto, ma purtroppo le sue condizioni non era adatte a guidare.

L’alcol test al quale venne sottoposto diede infatti esito positivo e fu dunque una doccia gelata per tutti i suoi compagni e i tifosi degli Spurs. Il ragazzo ha deciso così di rilasciare delle dichiarazioni che sono state riportate dallo stesso sito ufficiale del Tottenham.

“Voglio scusarmi con tutti quanti per il gesto che ho compiuto ieri sera. Non ci sono scusanti per quello che ho fatto e come professionista ho il dovere di mantenere un comportamento ben diverso. Sono molto felice che nessuno si sia fatto male e per me è un campanello d’allarme importante.” Non è un caso forse che da quel momento in poi la carriera di Bentley crollerà a picco.

Il ragazzo provò anche la fortuna in un campionato minore come quello russo, vestendo la maglia del Rostov, ma anche qui fu un fallimento. C’erano davvero tante aspettative su Bentley, ma il ragazzo a Londra è stato solo una meteora e poco più.