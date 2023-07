Dove vive la famiglia Benetton? Ecco il luogo da sogno

La famiglia Benetton è una potenza enorme nel mondo della moda e dell’imprenditoria, ed oggi vi parleremo di dove abitano.

In Italia di famiglie che hanno fatto la storia dell’imprenditoria ce ne sono diverse, e quella più famosa è quella degli Agnelli, ma anche i Benetton hanno fatto la loro parte ed alla grande. L’azienda fu fondata da Luciano e dai suoi fratelli e dalle sorelle nel 1965 a Ponzano Veneto, in provincia di Treviso. Da quel momento in poi, nacque una vera e propria icona, che da piccola azienda locale divenne famosa in tutto il mondo, e che anche nello sport ha fatto delle cose strepitose.

Impossibile dimenticare la Benetton Treviso di basket, ma anche la squadra di rugby della squadra trevigiano. Ovviamente, restando nel tema a noi più chiaro, l’azienda veneta ci regala un bel ricordo per via della sua esperienza in F1, che fu trionfale alla metà degli anni Novanta. Nel biennio 1994-1995, Michael Schumacher si portò a casa ben due titoli mondiali piloti, e nel 1995 arrivò anche il costruttore con accanto Johnny Herbert.

Al timone c’era Flavio Briatore, ed anche in altre stagioni arrivarono diverse vittorie, l’ultima, nel 1997, la ottenne Gerhard Berger al GP di Germania ad Hockenheim. Oggi vi parleremo dell’abitazione di un membro fondamentale della famiglia, che ha scelto una dimora davvero strepitosa. Ecco dove si trova e chi ci abita.

Benetton, ecco dove vive la famiglia

Prima di tutto, vi segnaliamo la sede centrale di Benetton Group, che si trova a Villa Minelli, a Ponzano Veneto, in provincia di Treviso, dove era stata fondata. Si tratta di un gruppo di edifici costruiti nel VXII secolo, che furono costruiti da una famiglia di mercanti. In seguito, come riportato da “Vanity Fair“, è bene sottolineare la residenza, o meglio, una sorta di rifugio, nel quale vive Alessandro Benetton, ma anche Deborah Compagnoni che è la moglie ed i suoi tre figli.

Il luogo dove abitano viene definito una casa invisibile, ed è così perché non si vede dalla strada. Si tratta di un vero e proprio castello moderno, un’opera d’arte realizzata con cura e competenza, e ci sono piscine ed alberi che si alternano in un fantastico giardino. La volontà di Alessandro, figlio del fondatore Luciano, è stata quella di vivere proprio lì dove è nato, e dopo aver studiato all’estero, ha deciso di stabilirsi a pochi chilometri da dove nacque.

La famiglia di Alessandro si comporta come un normale nucleo familiare, nonostante il miliardario patrimonio di cui sono in possesso. Infatti, i figli hanno fatto le scuole statali, senza andare alle private, ed alla domenica vanno a messa nella chiesa del paese, ovvero il suddetto Ponzano Veneto.

Non si hanno notizie che riguardano il luogo in cui vive Luciano, ovvero il fondatore, ma secondo le indiscrezioni, l’ex senatore non si troverebbe in Italia. Non ci sono notizie note neanche riguardo agli altri membri della famiglia, nonostante la grande curiosità dei fan su questo argomento.