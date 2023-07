Campione dell’Inter distrugge la sua Lamborghini: ecco cosa rimane dell’auto

Un noto calciatore dell’Inter è stato coinvolto in un brutto incidente con la sua Lamborghini e queste sono state le conseguenze.

Non ci sono dubbi che una delle marche più ambite dai calciatori di tutto il mondo sia la Lamborghini. La casa di Sant’Agata Bolognese infatti ha dato vita a una serie incredibili di vetture estremamente veloci e prestazionali che hanno incantato molti sportivi.

Uno di questi è stato Lautaro Martinez, con l’attaccante argentino dell’Inter che non ha potuto far altro che acquistare una Lamborghini Huracan. Mai come quest’anno l’attaccante sudamericano ha vissuto una stagione d’oro che stava per diventare indimenticabile.

A dicembre ha avuto modo di laurearsi campione del mondo con la sua Argentina. Peccato per lui che però abbia perso il posto da titolare in favore di Julian Alvarez. Con l’Inter invece è stato assoluto protagonista della memorabile cavalcata della squadra di Simone Inzaghi fino alla finalissima di Champions League.

La sconfitta contro il Manchester City è stato sicuramente un duro colpo, anche se i nerazzurri hanno saputo tenere testa fin da subito al fortissimo squadrone inglese. Dunque il 2022-23 è stato un anno che non dimenticherà di certo facilmente, anche se in realtà non era partito per il meglio.

La sua Huracan è una delle vetture più belle mai realizzate dalla nobile casa emiliana, con il costo di partenza che è di 195 mila Euro. Si tratta di un’auto da 452 cm di lunghezza, 193 cm di larghezze e 117 cm di altezza, il che la porta a essere una due posti.

A essere eccezionale è però la sua potenza, infatti con un motore V10 da 5200 di cilindrata ha modo di erogare un massimo di 610 cavalli. Molto bene dunque la sua velocità di punta che può così arrivare fino a 325 km/h.

Incidente in Lamborghini per Martinez: cosa è successo al giocatore dell’Inter?

Lo sfortunato evento che ha visto coinvolto Lautaro Martinez è avvenuto a ottobre a Milano. La vicenda è giunta al grande pubblico grazie a MilanoToday.it dove si spiegava come il calciatore interista si trovasse a bordo della sua Huracan in centro a Milano.

Tutto tranquillo per Lautaro che a un certo punto si è dovuto fermare per il semaforo rosso in Via Vincenzo Monti. Dietro di lui però un altro automobilista non si è accorto della sua presenza. Davvero incredibile non riuscire a rendersi conto della presenza di un’auto del genere, ma forse il ragazzo milanese era rimasto incantato proprio da questa vettura.

Il giovane però si era reso conto solo all’ultimo momento di essere ormai prossimo alla collisione e così facendo ha cercato in tutti i modi di frenare. L’impatto dunque è stato solo lieve e per fortuna nessuno dei tre coinvolti ha riportato alcun danno.

L’unica che è rimasta ammaccata è stata proprio la Lamborghini Huracan che avrà sicuramente dovuto fare un controllo dal meccanico per poter tornare integra come prima. Un piccolo problema all’interno di una stagione che è stata senza ombra di dubbio la più grande di sempre nella giovane carriera del campione argentino.