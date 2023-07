L’ex centauro tira in ballo Valentino Rossi: il paragone con Marc Marquez che lo farà imbestialire

Valentino Rossi e Marc Marquez hanno fatto impazzire i fan sulle tribune e a casa. Un grande ex della MotoGP ha messo a confronto il Dottore con il campione della Honda.

Valentino Rossi e Marc Marquez rimarranno, nell’immaginario collettivo, i due più grandi rivali della storia della MotoGP, sebbene non si siano mai confrontati per un titolo mondiale. Nel 2015, infatti, il rider di Tavullia si giocò il suo decimo ed ultimo riconoscimento in un testa a testa accesissimo con il compagno di squadra Jorge Lorenzo.

Nella bagarre si infilò il Cabroncito che, secondo quanto è emerso da alcune recenti dichiarazioni del maiorchino, si mise in testa di non far vincere il mondiale a Rossi dopo alcuni contrasti avvenuti in Argentina e in Olanda. All’inizio della carriera il #46 era l’idolo indiscusso del catalano, ma con le prime bagarre in pista il rapporto degenerò sino al drammatico scontro malesiano.

Il fallo di reazione di Valentino Rossi rimarrà sempre una brutta pagina della sua carriera, ma le provocazioni di Marquez non crebbero la sua immagine di pilota corretto. Il quadro fu chiuso a Valencia con un Lorenzo quasi scortato al traguardo dal #93. Si parlò di accordo tra spagnoli, ma la realtà è emersa anche dalle dichiarazioni rilasciate dal padre di Lorenzo e dallo stesso Dottore. Marc fece di tutto per inserirsi nella bagarre finale tra i due piloti della Yamaha, ma solo a favore del connazionale.

Il centauro della Honda fu, aspramente, criticato dall’intero ambiente della MotoGP, ma seppe riprendersi alla grande vincendo i suoi 4 mondiali. E’ un vero peccato che Rossi e Marquez non si siano potuti sfidare al top della forma e a parità di età. Valentino Rossi a 36 anni dimostrò di poter tenere testa ad un fenomeno nel pieno della giovinezza come Marc. La questione fece saltare il banco, scatenando un odio sportivo con pochi precedenti nella storia del motociclismo.

Il paragone tra Valentino Rossi e Marc Marquez

Sul piano dello stile di guida Valentino Rossi ha dimostrato di poter performare su diverse generazioni di moto e in qualsiasi condizione. Secondo Marco Melandri, come annunciato a Planetwin365, Marc Marquez ha spostato il limite. “Quello che mi ha sorpreso appena l’ho visto è stato Marc Marquez, nel 2015. Mi sono reso conto che aveva spostato il limite. Il modo in cui guidava, usava il suo corpo come non avevo mai visto fare a nessuno prima“, ha sancito il ravennate.

Secondo Melandri, nonostante i risultati ottenuti da Rossi in carriera, lo spagnolo ha alzato l’asticella. Per sua sfortuna questo stile di guida sempre al limite gli ha determinato tantissimi infortuni. Melandri, campione della classe di mezzo, ha avuto un pensiero anche per Dani Pedrosa: “Era il pilota più pulito in pista, ma non perché fosse psicologicamente debole, ma era così piccolo che nel combattimento corpo a corpo aveva sempre la peggio“.

Per la MotoGP è stata una fase irripetibile. Tantissimi centauri di alto profilo si sono dati battaglia, accrescendo l’audience della categoria. Melandri, così come Capirossi, Dovizioso o Biaggi non riuscirono a conquistare il mondiale perché il livello era altissimo. Al di là di Valentino Rossi e Marc Marquez, in top class c’erano dei fenomeni assoluti come Casey Stoner, Jorge Lorenzo e Nicky Hayden.