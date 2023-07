Quanto guadagnano i Benetton? Gli introiti sono da capogiro

La famiglia Benetton ha creato un vero e proprio colosso. I fatturati da capogiro del brand hanno permesso anche la cavalcata trionfale in Formula 1.

Gli appassionati di Formula 1 ricorderanno i primi successi di Michael Schumacher in F1 al volante delle Benetton. Tutto nacque per la passione sfrenata di Luciano Benetton per il Motorsport. La storia fu scritta con due mondiali del tedesco, ben diretto da Flavio Briatore.

Uno dei marchi di maglioni piĂą importanti al mondo nacque, come tante altre attivitĂ , da una intuizione. L’azienda stracciò tutti i paradigmi dell’epoca sulla concezione delle maglie di lane con colori tetri per puntare con decisione su colori accessi e varianti molto cool. Dopo aver aperto il primo negozio a Belluno a metĂ anni ’60, i prodotti ebbero un successo clamoroso con lo slogan “Tutti i colori del mondo”, poi “United Colors of Benetton”.

Il marketing inclusivo e il franchising del brand italiano fu clamoroso. Con il passaggio comunicativo, nel 2000, a Fabrica, il trend aziendale H&M e Zara prese il sopravvento sul mercato. Il progetto moda è andato avanti, ma la famiglia Benetton iniziò ad investire in altri ambiti, tra cui autostrade, autogrill e negli aeroporti. Già da 20 anni la famiglia Benetton ha lasciato spazio a manager esterni, chiudendo diversi punti vendita.

Vi sono stati anche alcuni scandali che hanno coinvolto il brand italiano con lo sfruttamento e la violazione dei diritti umani, come la difficile situazione che, nella Patagonia argentina, coinvolse gli indigeni Mapuche al Gruppo italiano, proprietario di 900.000 ettari ottenuti nel 1991.

Gli autoctoni furono allontanati dalle loro terre per costruire l’impero Benetton. Le accuse furono un duro colpo all’immagine positiva e inclusiva dell’azienda italiana. Iniziarono a chiudere negozi in Sudamerica e negli Stati Uniti e persino in Europa ci furono dei gravi contraccolpi.

I fatturati della Benetton

Dopo una crescita esponenziale per decenni avrebbe dovuto esserci una naturale flessione. Nel 2016, comunque, il Gruppo Inditex nel 2016 fatturò più di 23 miliardi di euro, mentre Benetton incassò 1,37 miliardi di euro, mentre nel 2017 registrò una perdita pari a 216,2 milioni. Luciano, data la crisi, decise, ad oltre ottanta anni, di tornare ai vertici della società , insieme al leggendario collaboratore Oliviero Toscani.

La scelta di allontanarsi dal core business non ha pagato ma va riconosciuto a Benetton di aver ottenuto straordinari risultati con idee di grande impatto. Il marchio si dissociò dai soliti pensieri comuni sul concetto fotografico per puntare su nuovi standard. Nonostante le scivolate diplomatiche e le critiche ricevute il messaggio della Benetton è rimasto nel cuore di tutti noi. L’obiettivo di catturare l’interesse delle persone, impedendo l’indifferenza ha funzionato alla grande.

Il Gruppo nel 2022 è tornato a superare il miliardo di ricavi (+19%) rispetto all’anno prima. La differenza l’ha fatta anche lo shopping online con un valore di 119 milioni di euro (+11% sul 2021), garantendo il 12% ai ricavi complessivi. Le campagne di Benetton e Toscani hanno fatto la storia e lasceranno una impronta indelebile.