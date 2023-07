Matrimonio in casa Valentino Rossi: le immagini fanno impazzire i fan

Stefania Palma, mamma di Valentino e Luca, deve essere molto orgogliosa dei suoi figli. Ecco cosa è accaduto a Tavullia.

Il legame tra Luca Marini e la sua bella sposa, Marta Vincenzi, ci riconcilia con l’amore autentico e puro. È sempre più raro che due giovani innamorati, dopo aver condiviso tante gioie ed emozioni, si sposino nel pieno del rigoglio. Tutto ciò che dovrebbe essere normale oggi, almeno alle nostre latitudini, appare straordinario.

Luca, del resto, è un ragazzo prossimo ai 26 anni molto speciale. La sua vita, prima ancora della sua carriera, è stata segnata dal rapporto di fratellanza con Valentino Rossi. Se da una parte tutto ciò ha creato un piacevole problema di essere identificati come il fratello minore di una icona, dall’altro porta inevitabili pressioni.

I paragoni non sono mai piacevoli, in particolar modo nel Motorsport. Nessun pilota, neanche i migliori, possono essere confrontati con una leggenda come Valentino Rossi. Quest’ultimo è stato molto di più di un semplice campione del mondo. Il Dottore ha stravolto, radicalmente, i paradigmi di una categoria che sino al suo avvento era ad appannaggio di una ristretta cerchia di appassionati. Il boom del Motomondiale e, in particolare, della top class hanno contribuito tanti altri fenomeni delle due ruote che negli anni hanno sfidato il fratello di Luca Marini.

Dal box il piccolo Luca ha assistito alle battaglie in MotoGP con Biaggi, Stoner, Pedrosa, Lorenzo e tanti altri centauri. I due fratelli si sono tolti persino la soddisfazione di sfidarsi in pista nel 2021. Valentino Rossi era oramai al passo d’addio su una Yamaha M1 del team Petronas con più problemi che qualità. Luca, invece, debuttò in sella ad una Ducati del team Esponsorama Racing, al fianco di Enea Bastiani.

Valentino Rossi, grande festa a Tavullia

Valentino avrebbe anche potuto scegliere di diventare il compagno di squadra di Luca nel suo team Mooney VR46. Il centauro di Tavullia, però, ha preferito lasciare spazio a Marco Bezzecchi e considerando i risultati attuali della sua squadra in MotoGP e quello suoi personali a bordo delle vetture GT ci sentiamo di dire che è stata la scelta più opportuna. Luca, in una intervista toccante, spiegò l’onere e l’onore di essere il fratellino di Rossi.

Il #46, dopo il ritiro dalla MotoGP, si è potuto dedicare maggiormente alla sua famiglia. Nel 2022, insieme alla compagna Francesca Sofia Novello, ha avuto una figlia. Il rapporto tra i due è più solido che mai, sebbene non siano ancora convolati a nozze. Luca e Marta hanno fatto il percorso inverso, preferendo prima sposarsi e poi, eventualmente, mettere alla luce un figlio. La coppia ha espresso il fatidico sì nella chiesa parrocchiale di Tavullia, la medesima dove si era già sposato Alessio Salucci, per tutti Uccio, e la stessa dove il parroco faceva rimbombare le campane a ogni vittoria di Rossi.

Sull’altare ha presenziato anche Valentino, in veste di testimone di nozze. Il nove volte iridato è arrivato alla cerimonia con la compagna Francesca Sofia Novello e la piccola Giulietta. Le foto tolgono il fiato. La coppia ha coronato il loro più grande sogno.