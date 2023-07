Volkswagen, arriva la nuova Passat: ecco le prime immagini

La Volkswagen è pronta per portare all’esordio la nuova Passat, ed ora sono trapelate le prime immagini del futuro modello.

Oggi vi parleremo di un modello che sta per essere svelato dal marchio Volkswagen, ovvero la nuova Passat B9. Questa vettura ha fatto la storia della casa di Wolfsburg, ed è pronta a rinnovarsi con tante novità, e vi diciamo sin da subito che l’auto non sarà elettrica, anche se l’ibrido la farà da padrone.

La Volkswagen, come vedrete a breve, ha preso un’altra decisione molto curiosa riguardo alla nuova versione di questa vettura, scommettendo su un segmento che molte case stanno abbandonando strada facendo. A questo punto, andiamo ad indagare sui vari cambiamenti della Passat, che sa sempre rinnovarsi al meglio.

Volkswagen, ecco come sarà la nuova Passat

Il futuro della Volkswagen passa tra le mani della nuova Passat, che è attesa al debutto nei concessionari tra il 2024 ed il 2025. Nel video qui postato, caricato sul canale YouTube “MV Auto“, abbiamo alcune immagini in anteprima del modello, ovviamente ancora il livrea camuffata, ma che lascia intravedere qualche novità importante.

Per quello che riguarda la presentazione, avverrà a fine agosto, ma ci vorrà del tempo prima che i clienti possano custodirla nei loro garage. La prima notizia è che sarà disponibile solamente in versione Station Wagon, con l’abbandono della berlina, andando in netta controtendenza con le scelte di altri marchi, Mercedes su tutti, che vogliono abbandonare le auto lunghe e così spaziose per far spazio ai Suv.

La nuova Passat B9 nasce sulla piattaforma modulare MQB evo, ma non sarà una rivoluzione rispetto al modello attualmente in commercio, nato nel 2015, ma una sua bella evoluzione. Il frontale presenta diverse novità, con due fari molto sottili, che nella loro forma ricordano e non poco quelli della serie ID., ovvero la gamma elettrica del marchio di Wolfsburg.

Per ciò che riguarda la lunghezza, essa andrà ad aumentare di ben 14 centimetri, ed anche il passo ne risulterà influenzato. Ci sarà un bel vantaggio, derivato da questa novità, per ciò che riguarda l’abitabilità interna, con il bagagliaio che andrà ad aumentare di ben 40 litri in termini di capienza.

Esso passerà infatti a 690 litri, che diventano 1.920 se si tirano giù i sedili posteriori, nel caso in cui serva trasportare qualcosa di molto ingombrante. L’assetto sarà rivisto del tutto su questa Volkswagen Passat, con sterzo più diretto, oltre al cambiamento importante su barre anti-rollio ed ammortizzatori.

Questi due particolari saranno più rigidi, mentre per ciò che riguarda l’abitacolo, troveremo uno schermo da 12,9 pollici abbinato a controlli retroilluminati. Il volante multifunzione, invece, andrà a dotarsi di diversi pulsanti. Il display può essere anche da 15 pollici, ma ciò dipenderà dall’allestimento per il quale deciderete di optare.

Per il momento, non ci sono grosse notizie a livello di motorizzazioni, e l’unica certezza è la conferma della versione plug-in ibrida, e ci saranno i motori turbodiesel, turbo benzina che saranno collegati al sistema ibrido. L’autonomia, in sola modalità elettrica, sarà di circa 100 km, un dato soddisfacente.