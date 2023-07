Svelata la nuova Hyundai Santa Fe: SUV da sballo con interni futuristi (FOTO)

Ancora più SUV e ancora più off road, la quinta generazione della Hyundai Santa Fe è un mix di robustezza e modernità

Arrivano le prime immagini di nuova Hyundai Santa Fe, quinta generazione radicalmente trasformata che va a rafforzare la proposta SUV del marchio asiatico.

La nuova Hyundai Santa Fe mantiene lo spirito del modello originale, che tanto è stato apprezzato dalla clientela, sviluppandosi sulla filosofia nature-meets-city ed adottando soluzioni basate sullo stile outdoor.

Forme robuste e ancora più imponenti

La generazione precedente di Hyundai Santa Fe, lanciata nel 2018, utilizzava già questo approccio non convenzionale, offrendo grande spazio di carico e massima praticità di utilizzo in città come fuori.

Questa stessa filosofia la ritroviamo anche nelle prime foto diffuse di nuova Santa Fe, con un design esterno rivisto e capace di trasmettere una grande robustezza ma anche ricco di dettagli eleganti e raffinati, oltre ad interni spaziosi e versatili. Ampiezza che ritroviamo anche nel bagagliaio e nel portellone d’accesso allo stesso.

Forme squadrate, linee inedite e passo complessivo allungato, mentre il frontale di nuova Hyundai Santa Fe consegna una sensazione di imponenza, con il cofano rialzato, le luci ad H e i passaruota muscolosi.

Nuova Hyundai Santa Fe: dettagli distintivi

I gruppi ottici a forma di H richiamano, nella loro trama, il logo Hyundai e li ritroviamo anche nella parte inferiore del frontale. Lateralmente, invece, a colpire è soprattutto il profilo del tetto deciso e le linee nette intorno alle ruote da 21 pollici. Altri elementi che consegnano un aspetto, tipico, da SUV robusto e off road.

Gli interni di nuova Santa Fe offrono un ambiente generoso nelle dimensioni. Il portellone posteriore si apre su uno spazio che dona una sensazione simile a quella di una terrazza quando aperto, la seconda e terza fila di sedili sono ripiegabili e permettono di migliorare ulteriormente una già significativa capacità di carico.

L’abitacolo è rifinito, con linee orizzontali e verticali, amplificando la sensazione di spaziosità e presentando, anch’essi, dettagli con trama ad H su plancia e bocchette del climatizzatore.

Tecnologica, rifinita e sostenibile

Elevato anche il grado high-tech, con il doppio caricatore wireless per smartphone e il Panoramic Curved Display che unisce il cluster digitale da 12,3 pollici allo schermo del sistema di infotainment

Sedili e tetto interno sono in tinte chiare, con inserti, per i sedili, soft-touch con effetto legno e pelle Nappa.

Nuova Hyundai Santa Fe è anche un concentrato di sostenibilità, con l’utilizzo di materiali quali il rivestimento scamosciato del cielo e la plastica riciclata di tappetini e retro sedili della seconda e terza fila. Il cruscotto e i rivestimenti delle portiere sono ricoperti anch’essi in materiali eco-compatibili.