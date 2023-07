Ferrari, la voce che può sconvolgere la F1: si parla di un colpaccio assurdo

La Ferrari prosegue il suo shopping nelle altre squadre, ed è arrivato un gran bell’acquisto dalla Mercedes. Ecco di chi si tratta.

In casa Ferrari è tempo di pensare al futuro, nella speranza di costruire un team che possa essere vincente. Il 2023 è l’ennesimo anno deludente, cosa che ha spinto il nuovo arrivato, Frederic Vasseur, ad operare tanti cambiamenti. Il vecchio team di ingegneri non era all’altezza, ed a Maranello è giusto far spiccare le eccellenze.

In un momento in cui Charles Leclerc e Carlos Sainz stanno valutando il loro futuro, per cercare di capire se convenga o meno rinnovare con la Ferrari. Infatti, in F1 occorre essere competitivi, ed a Maranello stanno avvenendo tanti cambiamenti per tornare davanti, con Vasseur in grande spolvero.

Ferrari, Loic Serra è il nuovo colpo di mercato

La Ferrari di Frederic Vasseur sta profondamente cambiando rispetto a quella di Mattia Binotto, e non sarebbe potuto essere altrimenti visti gli scarsi risultati ottenuti negli ultimi anni. Il nuovo team principal, subentrato all’ingegnere di Losanna, ha appena detto che presto Enrico Cardile verrà nominato direttore tecnico, ma sono già tanti gli ingegneri che sono stati strappati alla concorrenza.

Ovviamente, quelli più ambiti provengono da Red Bull e Mercedes, ovvero le uniche squadre che hanno vinto mondiali dal 2010 in avanti, spartendosi il dominio su questa F1. Secondo le indiscrezioni che stanno circolando in queste ore, la Scuderia modenese starebbe mettendo le mani su Loic Serra, Performance Director del team di Brackley.

Serra è francese, classe 1972, che si è laureato in ingegneria meccanica. Ha studiato ad Aix-en-Provence, per poi spostarsi a Parigi. Il suo ingresso nel mondo dei motori è stato precoce, visto che ha iniziato a lavorare a 24 anni, subito dopo aver terminato i propri studi.

Il suo primo impiego fu in Michelin, che all’epoca, nel 1996, stava preparando il ritorno in F1, che sarebbe avvenuto nel 2001. In un decennio di lavoro con la casa francese, ha imparato al meglio i metodi per far funzionare le gomme nella maniera migliore, ed anche gli equilibri con le sospensioni.

Nel 2006 è entrato in F1 a tutti gli effetti, legandosi con la BMW-Sauber, team che corse nel Circus sino al 2009, vincendo nel 2008 in Canada con Robert Kubica. Il passaggio alla Mercedes è datato 2010, anno in cui, sotto la guida di Ross Brawn, la casa della Stella a tre punte è tornata nel Circus.

Fino al gennaio del 2013 ha ricoperto il ruolo di Chief Engineer Vehicle Engineering, per poi diventare, sino al 2018, Head of Vehicle Dynamics. Tutto poi è cambiato nel dicembre del 2018, quando è diventato Performance Director, ruolo che ricopre ancora oggi nel team di Toto Wolff.

La Ferrari sembra essersi quasi assicurata il suo talento, in un periodo in cui si parlava molto del possibile ingaggio del direttore tecnico della Red Bull, ovvero Pierre Waché. Ovviamente, per ora non ci sono conferme, ma è ormai evidente come Vasseur voglia cercare di portare i migliori tecnici in Italia.