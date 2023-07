Toto Wolff, patrimonio astronomico: guardate di quanto è aumentato

La carriera di Toto Wolff è stata strepitosa, ed oggi vi parleremo dei suoi guadagni da record. Le cifre sono da capogiro.

La Mercedes ha segnato un’era della F1, con otto titoli mondiali costruttori vinti di fila tra il 2014 ed il 2021, e sette per ciò che riguarda i piloti. La gran parte di questo successo la si deve a Toto Wolff, team principal ormai dall’inizio di questo dominio, che ora vive però una fase di crisi.

Infatti, il team di Brackley è stato scalzato dal trono iridato dalla Red Bull, che ora domina la scena con Max Verstappen. La Mercedes non si è mai trovata con il nuovo regolamento tecnico, che ha riportato in vita l’effetto suolo, ed anche lo strapotere politico è meno marcato rispetto al passato.

Tuttavia, Toto Wolff rimane un team principal modello, quello che ha vinto più di tutti nella storia recente della F1, e che nel corso degli anni, ha accumulato una fortuna pazzesca. Nelle prossime righe, andremo a dare un’occhiata a quello che è il suo patrimonio, che ora fa invidia a tutti.

Toto Wolff, guardate il suo patrimonio da record

Toto Wolff vanta ad oggi un patrimonio di 1,6 miliardi di dollari, secondo quanto stimato da Forbes. Che il manager austriaco avesse accumulato una fortuna lo si era capito, ma qui va specificato che non tutti i team principal di F1 riescono a raggiungere quote così elevate, anzi, non c’è mai stato nessuno che ha raggiunto il miliardo di patrimonio.

Tutto ciò, il buon Toto Wolff lo deve al suo strepitoso senso per gli affari, che gli ha permesso di raggiungere delle vette a cui nessuno si era mai avvicinato. Il nativo di Vienna, che ha vissuto un’infanzia molto difficile e che non navigava di certo nell’oro, è riuscito a farsi un nome nel mondo dei motori, ed oggi detiene anche il 33% delle quote del team Mercedes, di cui è anche proprietario.

Pensate che, sempre secondo Forbes, negli ultimi mesi il suo patrimonio è aumentato di 600 mila dollari, visto che il team Mercedes è sulla buona strada per far segnare ricavi da circa 700 milioni di dollari. Wolff, essendone per una parte il proprietario, si può garantire una parte di questi guadagni, ed è da lì che viene la gran parte della sua ricchezza, oltre allo stipendio milionario che la casa di Stoccarda gli garantisce ormai da un decennio.

Toto è un modello da imitare, ed infatti, l’attività che ha da poco iniziato lo conferma. Il manager austriaco è infatti diventato professore universitario presso Harvard, situata nella città americana di Boston, dove tiene dei corsi per coloro che voglioni diventare manager o team principal come lui.

Non poteva esserci un’università più esclusiva, ma è chiaro che quando si raggiunge quel tipo di successo, è difficile pensare di non essere sulla bocca di tutti. Toto ora dovrà pensare a risollevare una squadra che vive un momento difficile, ma ha tutte le carte in regola per farlo in fretta.