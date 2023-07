F1, ci sarà un nuovo Verstappen vs Hamilton? L’ex tecnico Mercedes si sbilancia

La casa di Stoccarda con sede a Brackley non ha trovato la quadra nemmeno nel 2023. Ecco quanto impiegheranno per dare ad Hamilton e Russell una vettura all’altezza della Red Bull.

Si è detto tanto dei passi indietro della Scuderia Ferrari nel 2023, ma anche la Mercedes avrebbe dovuto cambiare passo dopo i problemi accusati nella scorsa annata. Dopo gli 8 titoli costruttori di fila le aspettative erano altissime. Lewis Hamilton, al momento della presentazione della prima wing car della storia della casa teutonica, arrivò a dichiarare che avrebbe messo in mostra la miglior parte di sé.

Per ora non solo non è emersa la sua miglior versione, ma la peggiore della sua intera carriera. L’anglocaraibico, infatti, non è riuscito a portare a casa un solo risultato di spessore. Tra i top driver di Ferrari, Red Bull Racing e Mercedes è l’unico che non ha conquistato nemmeno un successo. LH44 vince un GP da oltre un anno e mezzo e, dietro questa crisi di trionfi, vi sono diverse motivazioni.

Nel 2022 l’ex driver della Williams, George Russell, si è calato meglio nella nuova realtà, lanciando il cuore oltre l’ostacolo. L’inglesino si è sentito responsabilizzato e appena ha avuto una chance di vittoria è riuscito a sfruttarla, conquistando SR e GP in Brasile. Per Hamilton, invece, la sconfitta di Abu Dhabi 2021 ha avuto un impatto devastante su i suoi stimoli. Il driver, infatti, avrebbe voluto mettere in difficoltà Verstappen, ma quando ha capito di non avere tra le mani una monoposto competitiva ha pensato più a lamentarsi che a trovare soluzioni.

Nell’ultimo anno e mezzo il team principal, Toto Wolff, ha redarguito il suo fenomenale campione con messaggi consapevoli dei limiti tecnici del mezzo. Lewis, però, vorrebbe ancora dimostrare di poter fare la differenza al volante di una monoposto di F1, ma quanto ancora dovrà aspettare? La risposta è arrivata da uno dei principali artefici della supremazia della Stella nell’era ibrida della F1.

Mercedes, Hamilton può sperare

Lewis vorrebbe prolungare il contratto per un paio di stagioni per tornare a lottare per la prima piazza. Max Verstappen, naturalmente, è nel top della sua forma. Guida una vettura spaziale, dalla sua ha l’età e anche un talento che non è secondo a nessuno, ma per il bene della F1 una riedizione della sfida del 2021 sarebbe una svolta.

Il primo progetto senza pance non ha dato risultati, ma sebbene sia stato annullato l’effetto porpoising le cose non sono migliorate nel 2023. James Vowles, attuale team principal della Williams, faceva parte dello staff dell’armata tedesca che ha vinto otto mondiali e, a MARCA, ha dichiarato: “Penso che la Mercedes abbia perso un anno di sviluppo mentre ero lì, semplicemente perché la direzione intrapresa era differente dal resto della griglia. Torneranno in prima linea, ma credo che ci vorranno altri 6 – 12 mesi prima che siano in grado di farlo“.

A maggior ragione per Hamilton risulterà, fondamentale, firmare un contratto biennale, sperando che la profezia dell’ex ingegnere della Mercedes si riveli giusta.