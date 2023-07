F1, Red Bull prima anche in questa classifica: Ferrari e Mercedes demolite

Max Verstappen non si ferma più e, ugualmente, la Red Bull Racing. Quando è mancato l’olandese, Sergio Perez ha tenuta alta la bandiera in una speciale graduatoria.

Il team austriaco ha conquistato la bellezza di 10 Gran Premi in questa annata. Un filotto di successi che non è secondo a nessuno. Eguagliata anche la McLaren Honda del 1988, tra la fine del 2022 e questo inizio di stagione nel 2023. Chi può fermare il toro scatenato figlio d’arte? Sul piano tecnico Max Verstappen ha raggiunto un picco di maturazione che già ora lo eleva tra i migliori di sempre.

L’olandese vince alla Schumacher, senza sbavature. Anarchico, egocentrico, cannibale ed egoista ha tutte le caratteristiche caratteriali per fare a pezzi la concorrenza anche nei prossimi anni. Sul secondo sedile della Red Bull Racing potrebbe sedersi chiunque ma il risultato non cambierebbe. Max è la risorsa numero 1 della squadra e dal primo all’ultimo tecnico di Milton Keynes c’è questa piena consapevolezza.

Sulla base dei risultati, inoltre, si sono create delle gerarchie ancor più definite. La pista ha emesso il suo verdetto: Verstappen ha celebrato 8 vittorie (di cui 6 di fila), mentre Perez ha portato a casa appena 2 successi. Un confronto che ha elevato l’olandese al primo posto della classifica piloti con un vantaggio di 99 punti su Checo. Un gap, difficilmente, colmabile nel prosieguo del campionato.

Red Bull, annichilita la concorrenza

Sergio Perez è entrato in una profonda crisi dopo l’errore di Monaco in qualifica. Ci si attendeva la risposta del messicano, dopo il trionfo schiacciante a Miami del nativo di Hasselt, ma in quell’occasione emersero tutti i limiti del numero 11. Sotto pressione il driver di Guadalajara andò a sbattere nel primo settore del tracciato cittadino più antico del mondo, partendo dalle retrovie e chiudendo il GP in sedicesima posizione.

Il periodo no del messicano non si è ancora concluso. Nelle successive tappe è salito sul podio nella sola tappa del RB Ring, rimontando ancora una volta dalle retrovie. Nonostante un rendimento al di sotto delle aspettative, Perez è il secondo miglior pilota per giri percorsi in testa del 2023. L’ex driver della Racing Point, infatti, ha inanellato 113 giri in prima posizione.

In prima posizione c’è, naturalmente, Max Verstappen. Quest’ultimo ha guidato il gruppo per 467 giri. Pensate che la Ferrari, con Charles Leclerc nella tappa in Austria, ha guidato in P1 per soli 12 giri, occupando la terza piazza di questa speciale classifica. Al quarto posto troviamo George Russell con 6 giri, davanti al teammate Hamilton con 5. Lando Norris, invece, in Gran Bretagna ha preso la leadership per 4 tornate, prima di lasciare spalancata la porta alla corrente Verstappen.

Chiude questo curioso elenco il bicampione dell’Aston Martin, Fernando Alonso. L’asturiano, infatti, ha occupato la P1, nel 2023, in soli 3 giri. Numeri impietosi rispetto ai piloti della Red Bull Racing. Nonostante ciò Nando è al terzo posto della classifica piloti con 137 punti. Mercedes e Ferrari, rispettivamente seconda e quarta della graduatoria costruttori, hanno accusato un distacco enorme nel confronto diretto con i campioni austriaci.