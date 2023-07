Martin-Bastianini, è guerra in MotoGP: il noto manager ci va giù pesante

La MotoGP è in una fase intensa sul fronte del mercato, ed ora i toni si alzano. Ecco le parole del manager in difesa di Bastianini.

La stagione di MotoGP targata 2023 è quasi arrivata al giro di boa, ed ora piloti e squadre sono in vacanza. Tuttavia, il Circus delle due ruote non è completamente fermo, perché è proprio nei caldi mesi estivi che il mercato si fa rovente, con tante situazioni che sono ancora da definire.

In questo momento storico, la MotoGP è dominata dalla Ducati, e tutti vorrebbero guidare quella ufficiale. Una delle due selle è occupata da Pecco Bagnaia, che è quasi un intoccabile, visto che sta volando verso il secondo titolo mondiale consecutivo, e lo sta facendo con grande autorevolezza.

L’altra è nelle mani di Enea Bastianini, uno dei più grandi talenti del mondo delle due ruote, che però ha sofferto un terribile infortunio ed ha visto la sua stagione subito compromessa. A quella sella punta dritto Jorge Martin, ora in azione con la Pramac, ed alcune dichiarazioni del suo manager hanno scatenato il caos.

MotoGP, Carlo Pernat difende Enea Bastianini

In MotoGP è scoppiata una vera e propria bomba, a seguito delle dichiarazioni del manager di Jorge Martin, ovvero Albert Valera, che si occupa anche di gestire la carriera di un altro giovane fenomeno, vale a dire Pedro Acosta. Lo spagnolo di casa Pramac vuole la Ducati ufficiale, ed il suo manager sta facendo di tutto per aiutarlo.

Nel corso di un’intervista, Valera ha detto che Martin sta facendo una grande stagione, e che il suo compito è quello di finire davanti a Marco Bezzecchi ed Enea Bastianini. Inoltre, ha aggiunto che la Ducati assumerebbe un comportamento da stupida rifacendo per due volte lo stesso errore.

Valera ha fatto riferimento a ciò che è accaduto lo scorso anno, quando la casa di Borgo Panigale ha preferito Bastianini a Martin per sostituire Jack Miller. Lo spagnolo ed il suo entourage non hanno mai digerito ciò che è accaduto, ed ora sta per succedere qualcosa di grosso. Infatti, il manager di Enea, ovvero Carlo Pernat, ha risposto in modo colorito alle affermazioni di Valera, giudicandolo un comportamento antisportivo e non mandandole a dire.

Ecco le sue parole: “Non mi arrabbierei, ma a volte devo. Queste sono quelle occasioni che mi fanno veramente inca**are, perché le dichiarazioni che ho letto sono veramente antisportive. Enea Bastianini viene da un brutto infortunio, e si sta impegnando molto per tornare almeno al 90% della sua condizione fisica. Enea ha saltato molte gare, ed ora che è tornato, non è che stia facendo dei risultati di mer** come Martin lo scorso anno“.

Come sempre, Pernat si è dimostrato uno degli uomini più schietti e sinceri del paddock della MotoGP, facendo vedere di credere in molto nel “Bestia”. Il manager non accetta comportamenti di questo tipo, e ne ha dato una prova ulteriore in queste ore. Vedremo se ci saranno delle ulteriori risposte.