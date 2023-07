Torna in strada una nuova 124 Sport Coupé? Appassionati FIAT in visibilio

I puristi del marchio piemontese non vedono l’ora di poter rimettere le mani su una sportiva autentica. Ecco come potrebbe essere la nuova FIAT 124 Sport Coupé.

Una delle auto più apprezzate della storia della FIAT potrebbe tornare in una chiave attuale. Per coloro che sognano di rivivere le emozioni delle vetture del passato del brand, oggi facente parte del Gruppo Stellantis, sarebbe una svolta. Sulla base del successo clamoroso ottenuto dalla 124 berlina, i tecnici della casa del Lingotto presentarono la versione Coupé e Spider.

Due gioielli destinati a rimanere nell’immaginario collettivo come pietre miliari di un’epoca che per gli italiani fu indimenticabile. La primissima 124 fu presentata nel 1966, nel pieno del boom economico del Belpaese. Rappresentò, per la fascia media, il raggiungimento di uno status social che vedeva il riconoscimento personale attraverso auto italiane top. Per la piccola borghesia italiana la vettura fu la realizzazione di un traguardo al pari del mattone.

Attraverso le linee e le soluzioni tecniche, provenienti dalla 1100 D e in misura minore dalla 1300, la FIAT dimostrò con un taglio classico di poter ancora distinguersi dai competitor. L’auto divenne il mix perfetto tra sportività classica, comodità e prestazioni di tutto rispetto. La firma di Dante Giacosa diede la possibilità di tre scelte: il primo progetto aveva motore anteriore e trazione posteriore, il secondo fu presentato con motore e trazione anteriore e un altro con motore e trazione posteriore.

Sulla FIAT vennero anche adottati il cambio della Autobianchi Primula e il motore 1100/103 in edizione 1221 cm³, poi un nuovo propulsore ad aste e bilancieri di 1200 cm³, entrato nella storia per essere il primo FIAT 4 cilindri di serie con cinque supporti di banco.

La 124 Sport Coupé fu progettata dal Centro Stile Fiat diretto dall’ ing. Mario Boano. La vettura Coupé, a differenza della sorella scoperta, aveva un look ancor più aggressivo. La 124 Sport Spider fu realizzata della carrozzeria Pininfarina.

La nuova FIAT 124

L’architetto e designer Tommaso D’amico ha regalato una gioia a tutti gli appassionati della Coupé targata FIAT. La rappresentazione grafica della nuova 124 ha stupito per il forte legame con il passato. La vettura dell’epoca era a quattro posti e venne commercializzata con i seguenti motori: 1438, 1592, 1608 e 1756 cm³, tutti bialbero FIAT.

Oggi, naturalmente, potrebbe anche essere equipaggiata con un motore 2.0 turbo benzina AT8 da 250 CV con trazione posteriore e cambio automatico, ma anche nelle versioni ibride e full electric per rispondere a tutte le esigenze. Il futuro parlerà elettrico e dovranno essere prodotte sportive alla spina di qualità.

Il nuovo modello avrebbe dimensioni maggiorate e monterebbe tutte le più moderne tecnologie. L’abitacolo, nel video in basso del canale YouTube di Tommaso D’amico, mette in risalto anche la plancia strumenti, corredata di tantissimi optional. Come spiegato dal designer italiano la rappresentazione grafica prende spunto dalla penultima versione. Il carattere sportivo, in un giallo accesso, mette in risalto le linee audaci del render. I puristi sperano che possa trovare uno spazio nella futura gamma del marchio torinese.