Alfa Romeo, come sarà la prossima Giulia Quadrifoglio? Arriva l’anticipazione

Alfa Romeo sta lavorando sui prossimi modelli di Quadrifoglio, ed ora vi daremo una piccola anticipazione del modello del futuro.

Il mercato dell’auto vive un momento fatto di grandi perdite per tanti costruttori, ma da questa fase pare essere uscita alla grande l’Alfa Romeo. Il marchio del Biscione, infatti, ha fatto registrare un importante aumento delle vendite in questo inizio di 2023, e l’ultimo trimestre è stato da record.

A trascinare le vendite ci sta pensando il Suv Tonale, svelato nel febbraio dello scorso anno, che con la sua versione Veloce ha portato l’ibrido per la prima volta su un modello della casa di Arese. In tal senso, i resoconti sono da record, in attesa di un futuro che si preannuncia carico di novità e di soluzioni sempre più ricche di tecnologia verso l’elettrificazione.

Come è ormai ben noto, l’Alfa Romeo vuole produrre auto elettriche per il proprio futuro, ed a partire dal 2027, non dovrebbero più esistere i motori a combustione all’interno della gamma. Il CEO Jean-Philippe Imparato, in tal senso, ha già tracciato il percorso che la casa italiana dovrà seguire in futuro.

Infatti, i motori verranno lasciati “al silenzio”, e non si seguirà la strada imboccata dalla Ferrari, che vuole far cantare anche le sue auto ed emissioni zero. L’Alfa, infatti, ha dichiarato che questa non è una priorità, e l’obiettivo è quello di iniziare a lavorare presto sulla guida autonoma.

Questo è un qualcosa di fondamentale soprattutto per il mercato americano, dove la Tesla, in tal senso, sta dettando legge. A questo punto, andiamo a dare un’occhiata a quello che è uno dei modelli più attesi del prossimo futuro, e che arriverà ufficialmente nel 2024. Stiamo parlando della Giulia Quadrifoglio.

Alfa Romeo, ecco come sarà la nuova Giulia Quadrifoglio

La serie Quadrifoglio è un pezzo di storia dell’Alfa Romeo, ed è rappresentata dalle auto più prestazionali presenti nella gamma. Per il 2024 è atteso l’arrivo della Giulia Quadrifoglio, che segnerà la fine di un’era. Infatti, sarà l’ultima dotata di motore a combustione, prima del totale passaggio alle emissioni zero.

Nel video che abbiamo qui pubblicato, caricato sul canale YouTube “Rons Rides“, abbiamo una piccola anticipazione di quelle che potrebbero essere le sue forme. Questo gioiello avrà delle performance estreme, con una velocità massima di ben 305 km/h e meno di 4 secondi per chiudere il gap tra 0-100 km/h.

L’Alfa Romeo ha in mente un modello unico, ed in queste immagini, vediamo un frontale che si distacca in maniera importante dal passato, con una mascherina molto allungata e fari di differente disegno. Ovviamente, è corretto dire che si tratta di un progetto immaginato dai fan e che non c’è nulla di ufficiale in merito.

La casa del Biscione, sino ad ora, ha svolto dei test con la nuova Giulia Quaddrifoglio, le cui forme sono più simili al modello attuale. Tuttavia, questa anticipazione potrebbe riferirsi anche al modello elettrico che arriverà dopo il 2025, anno in cui verrà svelata la Giulia ad emissioni zero in versione base, che non presenterà versioni termiche.