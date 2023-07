Cosa farà da grande la figlia di Valentino Rossi? Il centauro con il numero 46 pare già avere le idee chiare sul futuro della primogenita.

Gli occhi di Valentino Rossi sono tutti puntati su sua figlia. Il nove volte iridato si sta godendo una piacevole vacanza con la compagna Francesca Sofia Novello e la piccola Giulietta. Il pesarese è innamoratissimo delle sue donne e più tempo passa più sembra avere un pensiero fisso sulla carriera della figlia, che non sembra sarà incentrata sulla danza.

L’ex pilota della MotoGP si è ritirato nel 2021, dopo un’ultima annata condizionata dai problemi in sella alla sua M1. Il feeling con i vertici del team Petronas non è risultato dei migliori e dopo oltre un quarto di secolo il Dottore ha compreso che non vi erano più i presupposti per continuare la sua avventura. Del resto, a 42 anni, il rider di Tavullia ha valutato che il suo tempo in sella ai bolidi della classe regina era ormai finito.

In quella medesima annata si era laureato campione del mondo, Fabio Quartararo, sulla Yamaha. L’erede di Valentino Rossi aveva dimostrato di fare la differenza sulla M1, nonostante tutto. Per la prima volta nella sua carriera il #46, invece, non era nemmeno riuscito a salire sul podio. Tutti segnali che spinsero il campione a celebrare a Valencia il suo passo d’addio.

Valentino fu portato in trionfo da tutti i centauri della MotoGP. Un giro finale che verrà ricordato da tutti gli appassionati di motociclismo, tra applausi e ringraziamenti. Forse, per la primissima volta nella storia del Motomondiale, non era solo il pilota a dire grazie ma la categoria stessa a dover rendere un tributo speciale ad una leggenda inimitabile.

Il primo viaggio in moto della figlia di Valentino Rossi

Nel 2021 il campione di Tavullia espose sul casco un bel fiocco rosa, rendendo nota al mondo la gravidanza della compagna. Il Dottore vestito, effettivamente, da dottore aveva scatenato l’ilarità già sui social. Giulietta è nata il 4 marzo del 2022 e per la grande occasione è stata celebrata una festa nella famiglia di Vale. Sua madre, Stefania Palma, è stata felicissima di diventare nonna.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentino Rossi (@valeyellow46)

La modella e il nove volte iridato hanno festeggiato l’arrivo della bambina, coccolandola con amore nel ranch marchigiano di Tavullia, Valentino Rossi avrebbe avuto ancor più pressioni sul futuro della prole se fosse stato un maschietto, ma Giulietta ha già dimostrato di voler smentire le convenzioni. “Non penso che Giulietta farà la ballerina“, ha sentenziato con ironia Valentino Rossi sul suo profilo Instagram.

La bambina, infatti, ha spinto a tutto gas, su una motociclettina Yamaha griffata con la stessa livrea Monster che aveva suo papà in pista. In sella, alle spalle della bambina c’è, naturalmente, anche Valentino Rossi che incita e scherza con la figlia.

Giulietta ha indossato, rigorosamente, un casco giallo, sebbene le velocità raggiunte non siano record. Papà e figlia si sono divertiti tantissimo e sono arrivate anche le faccine estasiate, nei commenti, del campione del mondo della Ducati, Pecco Bagnaia, e dei piloti del team Mooney VR46, Marco Bezzecchi e Luca Marini.