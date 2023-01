Valentino Rossi si gode le vacanze: dove sono lui e la Novello?

Valentino Rossi è ormai lontano dal mondo della MotoGP, ma nonostante questo continua ancora a essere uno degli sportivi più amati.

Ci sono dei personaggi che sembrano essere davvero immortali, con il proprio alone di immortalità che non può in alcun modo svanire nemmeno nel momento in cui si decide di abbandonare per sempre il mondo della MotoGP, con Valentino Rossi che ne è un esempio lampante.

Il fenomeno marchigiano nell’ultimo periodo ha avuto modo di poter dedicarsi maggiormente alla famiglia, un obbiettivo che si era ormai prefissato da diverso tempo dopo un finale di carriera non proprio all’altezza della sua classe.

Adesso fa il compagno e il papà della piccola Giulietta a tempo pieno, anche se naturalmente il richiamo del motore è sempre troppo forte, ma è passato alle quattro ruote in maniera molto più blanda.

Il grande campione che ha fatto la fortuna di tutte le sue Scuderie ha ottenuto finalmente un super podio con la sua BMW nella 24 ore di Dubai e dunque per festeggiare si è così concesso una vacanza con la sua famiglia nell’incantevole località delle Maldive.

La gioia ovviamente era palese negli occhi della coppia, con i due che stavano con tutta probabilità iniziando a immergersi nelle acque cristalline dell’isola asiatica, con la bellezza di Francesca Sofia Novello che era comunque ben visibile.

Naturalmente è stata la compagna di vita del 9 volte campione del mondo a riportare tutto sui social, con il grande Vale che però è stato ben contento di riproporre il tutto nelle proprie storie e nella propria bacheca, che risulta comunque essere sempre un nutrito crogiolo di moto e motori.

Sicuramente è stato molto simpatico vedere Valentino con la maschera e il boccaglio, decisamente una condizione nella quale non siamo per nulla consoni vederlo, ma alla fine anche queste scene di vita quotidiana gli hanno permesso di essere uno degli sportivi più amato.

Anche Giulietta alle Maldive: la famiglia di Valentino Rossi al completo

Durante le vacanze di Natale, Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello aveva deciso di concedersi un periodo di relax solo per loro due, con le montagne e le Dolomiti che sono sempre una saggia decisione.

In quel caso però non erano di certo mancate alcune polemiche nei loro confronti, soprattutto per la decisione di essere andati solo per conto proprio lasciando a casa la piccola Giulietta.

Solo chi è genitore però può realmente capire come ogni tanto si debba lasciare la propria pargoletta dai nonni per poter staccare un pochino la spina e soprattutto questo 2023 sembra poter essere un anno molto importante per Rossi anche dal punto di vista degli impegni.

In questa occasione però Vale ha voluto festeggiare il primo grande podio su quattro ruote con tutta la sua famiglia che è stata ben contenta di rimanere al suo fianco, perché sappiamo benissimo come i motori siano il sale della vita di Rossi, ma la famiglia ora è il suo più importate pensiero.

Le Maldive alla fine sono sempre un’ottima tappa per ricaricare le batterie, almeno lo immagino dato che non ho mai avuto il privilegio di farvi un salto, ma vedere Vale sorridente con la sua bella Novello è sempre piacevole per tutti i suoi tifosi.