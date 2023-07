Quali sono i difetti della Renault Captur? Ecco di cosa si lamentano i clienti

La Renault Captur è uno dei modelli più venduti della casa francese. Alcuni utenti però hanno segnalato qualche piccolo difetto: ecco quali.

La Renault Captur è una delle vetture più vendute da parte della casa francese. Sin dalla sua nascita nel 2013 il successo è stata eclatante tra gli automobilisti. Nel 2012 il marchio transalpino ha deciso di mandare in pensione il monovolume Modus e di sostituirlo proprio con questo crossover SUV medio-piccolo.

La presentazione, manco a dirlo, è arrivata al famosissimo Salone di Ginevra 2013. A partire dal 2019 la Renault ha deciso di intervenire in maniera massiccia sul modello creando la seconda generazione sulla piattaforma CMF-B. Grandi cambiamenti anche per quanto concerne la motorizzazione con l’introduzione dell’ibrido.

Proprio a partire da questo 2023, in virtù di un accordo tra Mitsubishi e Renault la Captur ha visto nascere una propria gemella giapponese dal nome ASX II con motorizzazioni benzina, mild hybrid e ibride. Come tutte le vetture anche la Renault Captur in questi anni ha evidenziato dei punti deboli che sono stati segnalati dai clienti e che la casa francese ha provato a sistemare con i vari aggiornamenti.

Renault Captur, quali problemi ha riscontrato

Secondo quanto riportato dal sito specializzato auto-doc.it, la Renault Captur avrebbe evidenziato alcuni difetti. Diversi utenti hanno lamentato le prestazioni del motore GPL e benzina a regime basso, sotto i 2000 giri. Per quanto concerne la versione diesel, invece, sono arrivate segnalazioni di eccessivo consumo d’olio. Qualcuno ha lamentato anche di problemi alle guarnizioni delle porte posteriori.

Sono arrivate segnalazioni anche sul computer di bordo della Renault Captur che a quanto pare non rileverebbe in maniera corretta i consumi dell’auto. In tal senso però la casa francese sarebbe già corsa ai ripari con un aggiornamento del firmware che ha risolto il problema.

Insomma, come si evince anche da queste segnalazioni Renault Captur è una vettura affidabilissima. Inoltre quei pochi difetti sinora segnalati sono tutti o quasi coperti dalla garanzia del marchio transalpino. Proprio l’affidabilità di quest’auto è uno dei suoi punti forti che ha spinto tantissimi clienti a comprarla insieme alla Clio, altro modello di punta della casa francese.