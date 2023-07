Max Verstappen, avete mai visto la sua auto? Vale un milione di Euro ed è un bolide

Max Verstappen possiede diverse auto lussuose, ma uno di queste ha un valore che tocca addirittura il milione di Euro.

Anche in questo Mondiale 2023 la Red Bull sta dominando il Mondiale, con Max Verstappen che è prossimo al suo terzo eccezionale trionfo. Il fenomeno olandese anche in Austria ha saputo mettere in evidenza il proprio talento e la propria supremazia.

La sua voglia di dimostrarsi sempre e comunque il migliore di tutti in pista lo ha portato a chiedere un cambio gomme a due giri dalla fine, solo per poter fare proprio anche il giro veloce. Poco importa se questo avrebbe potuto comportare la perdita del GP in favore della Ferrari di Leclerc.

Verstappen è un vincente e quando scende in pista ha unicamente in testa l’obbiettivo di battere la concorrenza. L’olandese è uno splendido pilota che ha fatto la fortuna della Red Bull e la casa austriaca lo ha sicuramente formato nel migliore dei modi.

Sappiamo bene come l’azienda in questione non produca delle auto di serie, ma sia semplicemente una delle più importanti ditte legate al mondo delle bevande energetiche. Questo significa che devono essere acquistati dei motori da altre importanti aziende.

I successi della Red Bull permettono così ai piloti di garantirsi anche delle bellissime automobili derivate proprio dagli sponsor. Un esempio è la vecchia Renault Clio RS, quando il Toro Rosso riceveva il motore transalpino, mentre era ben più costosa la RS1 da 400 mila Euro.

Come tutti quanti anche Max Verstappen non può resistere al fascino meraviglioso della Ferrari. Ecco dunque come mai il fenomeno olandese all’interno del proprio garage possa vantare uno dei modelli in assoluto più belli della casa italiana.

Ferrari Monza SP2: che bolide per Verstappen

Dunque Verstappen ha deciso di regalarsi un gioiellino tra i più belli e sicuramente tra i più costosi di casa Ferrari. Il modello Monza SP2 ha un costo di 1,6 milioni di Euro, cifre che fanno davvero rabbrividire.

Il motore che è stato montato al suo interno è un V12 da 6500 di cilindrata e con un’erogazione massima di ben 810 cavalli. Il cambio è automatico e prevede un totale di sette marce per regolare la velocità e con trazione posteriore.

Nonostante il costo davvero ingente, in totale sono state 499 gli esemplari prodotti e non appena la Ferrari aveva aperto la lista di prenotazione sono state tutte quante vendute. Le caratteristiche della Monza SP2 sono quelle della vettura in grado di volare su strada, con una lunghezza di 466 cm, una larghezza di 200 cm e un’altezza di 116 cm

La sua velocità di punta supera i 300 km/h, ma è l’accelerazione a stupire. Da 0 a 100 km/h ha bisogno di soli 2,9 secondi. per arrivare invece da fermo a 200 km/h il tempo è di 7,9 secondi.

Stiamo parlando ancora una volta di una delle più belle Ferrari che ci siano in circolazione, con una potenza leggendaria e con un costo che solo un campione del mondo può permettersi. Verstappen è prossimo al terzo Mondiale e non deve dunque stupire se si gode certi gioiellini.