Cosa fare se si perdono le chiavi del Block Shaft? C’è solo una soluzione

La Block Shaft Group è un’azienda top nella realizzazione di antifurti meccanici per auto e dispositivi di sicurezza. Ecco cosa accade se si perde la chiave Netoma.

Il modo migliore per proteggere la propria auto è affidarsi a degli specialisti che hanno la possibilità di impedire i furti. Uno dei deterrenti più popolari è il Block Shaft. Si tratta di un sistema che rende quasi del tutto inattaccabile la propria automobile. In modo invisibile è integrato al piantone dello sterzo, senza andare ad intaccare il design né gli aspetti tecnici della vettura.

La modalità di utilizzo molto intuitiva lo ha reso uno dei più venduti al mondo. Del resto in una realtà sempre più complessa e tecnologicamente avanzata la semplicità paga. Gli automobilisti sono stufi di dover applicarsi nell’apprendere nuovi metodi elettronici che, nella maggior parte dei casi, si rivelano anche meno efficaci. Il concetto di base dello Block Shaft è elementare.

Rimane un mezzo meccanico apprezzato, prima di tutto perché abbordabile, e anche piuttosto pratico, offrendo una protezione importantissima in caso di sosta incustodita. L’elemento meccanico presenta una chiave che non può in nessun modo essere replicata, evitando qualsiasi contraffazione. A quel punto il volante, una volta chiuso a chiave, presenterà una funzione di blocco che non consentirà il movimento della vettura.

Block Shaft, ecco come agire nel caso di smarrimento della chiave

I ladri si ritroveranno in un’auto dove non è possibile sterzare. Aggirare il problema non è così semplice, specialmente in tempi ridotti. Viene installato sul piantone dello sterzo mediante un cannotto saldato e ancorato alla parte solida. Ne sono stati fabbricati diversi modelli. Quello più comune viene costruito con un lucchetto con foro esagonale che blocca lo sterzo e può essere aperto solo attraverso l’uso della chiave che viene rilasciata al termine del lavoro.

Quindi senza la chiave Netoma muovere la propria vettura rappresenta un problema non di poco conto. Sul piano estetico non risulta, come altri antifurti, invasivo. In sostanza basta fare un solo foro sotto il volante, ma è ben nascosto e in una punto non scomodo da azionare.

Il modello base costa circa 400 euro, compresa installazione, ma vi sono anche varianti elettroniche che funzionano con le funzioni satellitari. Una operazione che permette di avere con 800 euro una tranquillità in più. Dipende poi dal valore e dalla qualità del mezzo. La chiave Netoma presenta un’impugnatura di tipo flessibile per evitare possa finire un eventuale corpo contundente nelle fasi di entrata ed uscita dall’abitacolo del veicolo o di impatto.

La chiave, come detto, è induplicabile ma è possibile, in caso di smarrimento, richiedere la sostituzione del cilindro chiave presso l’azienda Block Shaft Group, chiamando al numero verde 800551551 o nei centri autorizzati. In caso di cedimento dell’impugnatura è possibile, gratuitamente, ricevere la plastificazione.