Ferrari, Verstappen deride Sainz: il clamoroso gesto che nessuno ha notato

Dopo aver effettuato il cambio gomme e la manovra di sorpasso su Sainz, Max Verstappen si è reso protagonista di una azione che sta facendo discutere.

Max Verstappen è senza dubbio il miglior pilota, attualmente, della griglia. Il suo cannibalismo va di pari passo ad un talento sconfinato che, nelle ultime 3 annate, ha raggiunto il picco di maturazione. L’olandese, al volante di una delle migliori monoposto della storia del circus, è diventato quasi imbattibile. In passato era stato frenato dai problemi tecnici delle P.U. Renault, ma con Honda la musica è cambiata.

Dopo aver chiuso in crescendo il campionato 2020, ha conquistato ben 10 vittorie nel 2021, strappando l’ottava corona dalla testa di Lewis Hamilton. In pochi avrebbero potuto immaginare una chiusura così sorprendente del duello tra i due driver di Mercedes e Red Bull, ma con quel pizzico di polemiche immancabile in F1, l’olandese ha piegato la resistenza dell’anglocaraibico all’ultimo giro dell’ultimo GP.

Dopo Abu Dhabi le certezze di Max Verstappen sono quadruplicate. I tecnici, capitanati dal geniale progettista Adrian Newey, hanno elaborato due wing car leggendarie. Dopo dei problemi tecnici iniziali, dalla quarta tappa, ad Imola nel 2022, non c’è più stato scampo per la Ferrari. La Red Bull Racing ha portato a casa 17 successi totali, di cui 15 a firma di Max Verstappen, oltre a 2 Sprint Race. Il figlio d’arte di Jos è partito con la convinzione di poter fare addirittura meglio nel 2023.

Del resto, la Ferrari è crollata ed Aston Martin e Mercedes, nonostante i progressi, non hanno potuto dare, realmente, filo da torcere alla scuderia con sede a Milton Keynes. Così si spiega il filotto di 9 vittorie consecutive della casa austriaca. Ben 7 GP li ha vinti Max Verstappen, mentre a Jeddah e Baku l’ha spuntata Sergio Perez.

L’affronto di Verstappen alla Ferrari

In più di una occasione l’olandese ha rilasciato dichiarazioni forti sulla casa modenese. La peggiore in tal senso arrivò nel 2019, in occasione della sfida in Texas, quando Max Verstappen parlò di una Ferrari che stava barando con i motori. Non ha mai fatto, assolutamente, nulla per risultare simpatico ai fan della Rossa, ma con una orange army che lo supporta e una Red Bull da favola, SuperMax non ha particolare interesse nei confronti della Scuderia modenese.

A volte, però, un pizzico di rispetto in più non guasterebbe. In occasione della tappa in Austria il figlio d’arte di Jos ha sopravanzato, con estrema facilità il suo ex compagno di squadra in Toro Rosso, facendogli un “ciao, ciao” con la manina piuttosto sgradevole ed evitabile. Le performance della RB19, al momento, sono di un altro livello rispetto alla SF23, ma non ricordiamo sfottò così palesi di altri campioni del mondo agli avversari.

Max waving to Carlos after overtaking him 😭 pic.twitter.com/pEKxuUVuh8 — Amy⚜️ ✨🇮🇹✨ (@superrmax33) July 3, 2023

Ad oggi i ferraristi non possono rispondere agli attacchi subiti dalla Red Bull Racing. La vettura austriaca è troppo superiore sia sul dritto, con un DRS spettacolare, che nei tratti misti. Le immagini proposte su Twitter in alto parlano da sole e lasceranno l’amaro in bocca a molti appassionati di Motorsport.