Verstappen nella storia della F1: nessuno aveva mai segnato questo record

Le Sprint Race rappresentano una novità recente in F1, essendo state introdotte nel 2021. Verstappen in Austria ha fatto la storia, raggiungendo un risultato clamoroso.

Max Verstappen è stato programmato per vincere. Sin da bambino è cresciuto con solo questo obiettivo nella testa, seguendo alla lettera i consigli del padre. Jos non è mai stato un fenomeno in pista, ma ha trasmesso la disciplina e l’ambizione a suo figlio. Nel percorso di crescita di un pilota possono subentrare diversi momenti di crisi.

Max non ha sofferto la pressione in nessuna fase della sua carriera. Al debutto, da minorenne nel circus, avrebbe potuto sentire il peso dell’inesperienza al volante della Toro Rosso, non avendo gareggiato nella categoria propedeutica alla F1, ma ha subito lanciato messaggi importanti alla Red Bull Racing. Quando si è liberata una porta, dopo il licenziamento di Kvjat, il consigliere Helmut Marko non ha avuto dubbi su chi puntare.

L’ex compagno di squadra di Carlos Sainz fu promosso in Red Bull Racing, motorizzata Renault, in un anno di dominio assoluto della Mercedes. Pronti, via e subito il #33, oggi numero 1 della griglia, riuscì a fare la differenza a Barcellona nel 2016, sfruttando il crash tra gli ex teammate Nico Rosberg e Lewis Hamilton. Ci sarebbe potuto essere Ricciardo sul primo gradino del podio o i piloti della Rossa, ma alla prima occasione utile Verstappen dettò la sua regola.

Avrebbe sfruttato ogni passo falso della concorrenza per aggiudicarsi più punti possibili. E’ con questo spirito che ha messo in difficoltà il pluripremiato Lewis Hamilton. Quest’ultimo, dopo la sconfitta patita ad Abu Dhabi nel 2021, non è riuscito più a vincere un singolo GP in F1. Verstappen, invece, dopo aver vinto al cardiopalma il braccio di ferro con il rivale anglocaraibico ha dominato la scena lo scorso anno, mettendo a referto 15 vittorie su 22 GP, oltre a 2 Sprint Race. Un record che potrebbe rimodificare in questa annata.

F1, l’indomabile Max Verstappen

Nell’ultimo fine settimana austriaco l’olandese ha firmato un super grand chelem, conquistando due pole e due vittorie, oltre al giro più veloce nel GP. Un cannibale, cresciuto a pane e Motorsport, che non lascerà scampo agli avversari nemmeno in futuro.

Per mettere in crisi un pilota come Max occorrerebbe guidare una vettura quantomeno dello stesso livello se non superiore. Alonso, Hamilton, Leclerc ed altri driver, nonostante il talento non possono abbattere oggi il binomio pilota migliore su auto migliore.

Max ha dimostrato di non voler lasciare nemmeno il giro più veloce al compagno di squadra. Non è la prima volta che tra i due vi sono delle scintille. Dopo quanto è avvenuto nella Sprint Race, con più di un contrasto al primo giro tra i due, il bicampione del mondo ha scelto di rientrare ai box per segnare il giro più veloce all’ultima tornata. Il margine cronometrico e in classifica è tale che può anche permettersi anche certe smargiassate.

Consapevole di poter fare la storia Max ha messo la ciliegina sulla torta ad un weekend fantastico, iniziato già a tutto gas nell’unica sessione di prove libere della tappa al RB Ring. Con la quinta vittoria di fila ha superato anche Ayrton Senna con 42 trionfi totali. Ormai qualsiasi record potrebbe essere demolito dal toro olandese.