Ducati, arriva un’altra grana: operazione per uno dei grandi protagonisti della stagione

La casa di Borgo Panigale, dopo gli infortuni subiti dai piloti ufficiali, deve fronteggiare un altro imprevisto. Ecco cosa sta accadendo in Ducati.

La Rossa sta facendo il vuoto in MotoGP, lasciando solo le briciole agli avversari. Con la sola eccezione della vittoria sulla Honda di Alex Rins sul tracciato del COTA, la casa emiliana ha festeggiato vittorie ovunque. La Ducati può fare affidamento su 8 centauri di assoluto valore e su di un mezzo tecnico, praticamente, imbattibile per la concorrenza.

Con l’uscita della Suzuki che, anche in una annata difficile come quella scorsa, era stata in grado di ritagliarsi uno spazio al vertice, i competitor giapponesi sono, letteralmente, crollati. Honda e Yamaha non hanno saputo innovare, tenendo il passo della Desmosedici. Per questo motivo saranno aiutate con nuove concessioni che potrebbero rimescolare, in futuro, le carte ma oggi si parla solo e soltanto di GP23. Aprilia e KTM non sono ancora all’altezza di una sfida mondiale.

La moto italiana è agile nei tratti misti, velocissima, come da consuetudine, sul dritto e non conosce patemi in termini di degrado gomme. Se Bastianini non si fosse infortunato, gravemente, alla scapola destra nella prima storica Sprint Race dell’anno, probabilmente, il dominio al vertice sarebbe stato ancor più marcato. Il campione del mondo in carica, Pecco Bagnaia, dopo aver buttato al vento 45 punti con 2 cadute evitabili ad inizio campionato, ha ripreso a martellare risultati di assoluto livello.

Il torinese rimane il favorito numero 1 per la conquista della corona, ma alle sue spalle due centauri stanno facendo un grande lavoro. Jorge Martin del team Pramac, vincitore in questa annata in Germania, e Marco Bezzecchi del team Mooney VR46, autore di due P1 in Argentina e Francia, stanno dando filo da torcere al numero 1.

Brutta batosta per la Ducati, operazione inaspettata

Il centauro secondo in classifica, Jorge Martin, è stato costretto a sottoporsi ad una operazione. In Olanda non si è confermato nelle primissime posizioni, ma classifica alla mano rimane il primo competitor del campione in carica. Lo spagnolo avrebbe desiderato la sella della moto ufficiale, ma nella passata stagione si è fatto preferire Enea Bastianini, autore di 4 vittorie da applausi nel team Gresini.

In carriera Martin ha vinto due tappe, sfatando il tabù del team Pramac, tuttavia non ha ancora trovato la giusta continuità sulla Desmosedici. Dopo un 2022 con più ombre che luci, in questa annata sembra essere maturato. Non a caso altre squadra lo hanno attenzionato per il futuro. Lo spagnolo, approfittando della sosta estiva, è finito sotto i ferri.

Il Motomondiale riprenderà nel primo weekend di agosto, dopo l’annullamento del GP del Kazakhstan. Il pilota della Pramac ha mostrato le condizioni della sua gamba destra completamente fasciata dopo l’operazione. In pochi erano a conoscenze di un problema fisico. Per fortuna tutto è andato bene e Martin potrà iniziare l’iter riabilitativo per farsi trovare pronto all’appuntamento di Silverstone del 5 e 6 agosto.

Il madrileno vorrà essere al top sul piano fisico per provare a sfidare Bagnaia sino alla fine. Le rassicurazioni dello spagnolo hanno fatto tirare un sospiro di sollievo ai fan e alla Ducati. Quest’ultima avrà concordato l’operazione per riavere al meglio uno dei maggiori talenti della MotoGP.