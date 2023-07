Nuova Polestar 2 MY 2024: ancora più performante ed efficiente

La nuova versione segue fedelmente gli obiettivi del brand Polestar: aumentare autonomia e prestazioni, riducendo emissioni CO2

Aggiornamento atteso ed arrivato, in casa Polestar, per ciò che riguarda la Polestar 2 MY24. Un upgrade che riguarderà diversi aspetti di quello che, ad oggi, è il modello cuore di gamma del brand.

Polestar 2 nel suo Model Year 2024 si fa notare soprattutto per quel che riguarda la crescita in termini di autonomia, ma anche di efficienza e prestazioni. Ma d’altronde la linea che ha intrapreso Polestar è chiara: progredire costantemente nelle prestazioni delle sue vetture, risparmiando simultaneamente e in maniera sostante emissioni di CO2.

Polestar 2: diminuiscono costantemente emissioni e tempi di ricarica

Dall’inizio delle prime consegne di Polestar 2, datate ormai 2020, l’impronta di carbonio utilizzata dalla produzione alla distribuzione si è costantemente ridotta, per un risparmio totale di CO2 del 12%. L’equivalente di ben 3 tonnellate in soli 3 anni.

Polestar 2 Model Year 2024 può viaggiare fino al 22% in più rispetto al modello precedente, ma al tempo stesso consuma fino al 9% in meno di energia. Inoltre, diminuiscono anche i tempi di ricarica di un bel 34%, merito in questo caso dell’introduzione di aggiornamenti hardware che comprendono, in primis, l’utilizzo di batterie più grandi e motori di ultima generazione.

“Amiamo assolutamente la Polestar 2: è un’auto così elegante e divertente da guidare. I nostri ingegneri hanno lavorato duramente per integrare importanti aggiornamenti che migliorano davvero il comparto complessivo, e l’hanno reso ancora migliore. Siamo orgogliosi di poterlo fare senza aumentare l’impronta di carbonio, ma anzi riducendola”, così ha commentato il Model Year 2024 il CEO di Polester, Thomas Ingenlath.

Polestar 2 MY 2024: fino a 654 km di autonomia

Entrando ancora più nel dettaglio dei numeri, Polestar 2 MY 2024 può raggiungere un’autonomia fino a 654km, abbinata a tempi di ricarica in grado di toccare in corrente continua di 205 kW, per ciò che riguarda le versioni Long Range Single Motor equipaggiate con batteria da 82 kWh.

Disponibili anche le varianti Long Range Dual Motor, con autonomia fino a 591 km, e Standard Range Single Motor, in questo caso che possono arrivare fino a 532 km.

I modelli single motor presentano la trazione posteriore, quelli Dual Motor una polarizzazione posteriore. Polestar 2 MY 2024 si presenta come una macchina molto divertente da guidare e dinamica.