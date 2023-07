Valentino Rossi e Marc Marquez “scendono in pista” insieme: l’iniziativa è da applausi

Marc Marquez e Valentino Rossi si sono sfidati per anni in MotoGP, litigando pesantemente nel 2015. Oggi si ritrovano insieme per una azione benefica straordinaria.

I centauri più vincenti della storia della MotoGP sono stati uniti da un progetto da brividi della Fondazione Ángel Nieto. Anche le più grandi rivalità possono essere messe da parte per un bene superiore. Valentino Rossi non ha ancora superato il torto subito nel 2015 da parte del centauro spagnolo della Honda.

Anche in una recente intervista il nove volte campione del mondo ha sottolineato l’atteggiamento di Marquez, volto a togliergli la soddisfazione del decimo mondiale. Nella sfida interna tra i piloti della Yamaha si inserì il Cabroncito, tendendo a infastidire solo il pilota italiano.

Lorenzo e Rossi diedero vita ad una sfida straordinaria, culminata con la rimonta del maiorchino negli ultimi Gran Premi. L’intromissione nel testa a testa del #93 risultò evidente nel GP di Malesia.

Nel finale di stagione il pilota della Honda decise di ricoprire un ruolo determinante, andando ad infastidire il Dottore nella penultima corsa del Mondiale. Spazientito dall’atteggiamento provocatorio dello spagnolo della Honda, il centauro italiano diede un colpo a rivale, facendolo cadere. Con quel gesto insensato il nove volte iridato passò dalla parte del torto, subendo una penalità esemplare.

Parti dalla 26ª posizione della griglia di partenza, VR46 rimontò sin alla quarta posizione, ma Marc Marquez scortò al traguardo Jorge Lorenzo, proteggendolo da eventuali attacchi. Jorge celebrò il suo quinto mondiale, mentre Rossi perse l’occasione, definitivamente, di ottenere il decimo sigillo. Rossi non ha mai perdonato a Marquez la perdita di quel mondiale per soli 7 punti. Una cosa del genere non era mai successa prima in MotoGP, ma certe alleanze hanno durate brevi.

Marc Marquez e Valentino Rossi di nuovo insieme

Lo spagnolo, da bambino, era addirittura un fan del Dottore. Finché non si sono trovati in pista, uno contro l’altro, tutto andava a meraviglia. Con il ritiro del centauro di Tavullia il rapporto non è migliorato, ma quanto meno non è peggiorato.

I due, infatti, tendono ad ignorarsi ma, il più delle volte, Marc ha risposto che rifarebbe tutto da capo. Il tempo non ha curato tutte le ferite. Rossi non andò mai più così vicino alla conquista del decimo titolo consecutivo.

I due rivali oggi sono uniti da una iniziativa benefica. I centauri hanno firmato i quadri che sono andati all’asta giovedì da Durán Arte y Subastas. Ciascuna opera d’arte, dal valore di partenza di 10mila euro, è destinata al progetto “Moto, Arte y Sonrisas” (MAS), lanciato dalla Fondazione Ángel Nieto. Lo scopo dell’iniziativa è dare un forte sostegno al meccanico e pilota da cross Iñaki Múgica. Quest’ultimo ha avuto un terribile incidente, procurandosi ad una lesione al midollo spinale.

Per promuovere la sicurezza dei piloti straordinari campioni del presente e del passato hanno voluto apporre il loro sigillo. Campioni come Valentino Rossi, Marc Marquez, Ángel Nieto e Giacomo Agostini hanno firmato i quadri dell’artista internazionale Manu Campa. Il coinvolgimento di piloti d’élite in progetti di questo calibro permette di dare visibilità a fondazioni o altre iniziative.