Motorsport in lutto, incidente mortale a Spa: le immagini del crash sono agghiaccianti

Lutto nel Motorsport sul tracciato di Spa Francorchamps. La scomparsa di Van’T Hoff in un crash nella Formula Regional ha sconvolto il mondo delle corse. Una dinamica molto simile a quella che vide la morte di Hubert in F2.

Drammatica scomparsa sull’iconico tracciato belga. Nella F. Regional una promessa del Motorsport a perso la vita a seguito di un contatto molto simile a quello avvenuto nel 2019 ad Anthoine Hubert.

Il pilota Van’T Hoff ha perso il controllo della sua monoposto, finendo di traverso al centro del rettifilo. E’ sopraggiunto un collega che non è riuscito ad evitarlo, colpendolo in pieno nella fiancata. Le dinamiche del crash sono spaventose. Purtroppo nelle ultime ore sono giunte diverse notizie drammatiche, anche dagli Stati Uniti.

Il pilota della MP Motorsport, Van’T Hoff, ha perso la vita per il crash sotto la pioggia. Incolpevole il pilota dall’incolpevole Fitzgerald che sopraggiungeva all’inizio del tratto del Kemmel. Dilano van ‘t Hoff aveva una carriera davanti splendente. Nel 2021 aveva vinto il campionato spagnolo F4. L’olandese, come tanti suoi colleghi aveva già dimostrato di essere un manico da bambino, al volante dei go-kart.

Il classe 2004 nel karting internazionale, all’età di undici anni, aveva corso negli SKUSA SuperNationals. L’olandese è giunto terzo sia nella IAME Euro Series che nella IAME International Final nel 2018. Sempre in quell’anno prese parte alla sua prima stagione del Campionato Europeo. Il giovane è sempre stato tra i migliori, vincendo il Trofeo delle Industrie con Forza Racing.

La morte di un talento vero del Motorsport

Due anni Van’t Hoff ha debuttato con Xcel Motorsport nel campionato di Formula 4 UAE. Si distinse per un buona regolarità in pista, riuscendo ad estendere il suo distacco dal suo più vicino rivale Enzo Trulli, conquistando due gare nei round a Yas Marina.

Alla fine del campionato la spuntò il figlio di Trulli per un solo punto, grazie ad una bella rimonta. Nella competizione spagnola di F4 il pilota olandese ha trovato la sua consacrazione, conquistando podi e vittorie a raffica. In quell’annata Van ‘t Hoff fece dettò legge. Nel 2021 il giovane ha debuttato nel Campionato Europeo di Formula Regional, gareggiando per MP Motorsport sul Circuito Ricardo Tormo.

Nelle ultime du annate è stato confermato nel medesimo team. Nel round belga ha perso la vita, all’uscita del Raidillon in cima all’Eau Rouge, su pista invasa d’acqua. La visibilità era scarsissima. Il pilota ha perso il controllo della vettura e l’impatto con il collega è risultato fatale. La gara di contorno alla 24h di Spa del GT World Challenge Europe era già stata interrotta da una SC per un altro incidente. Il direttore di gara ha dato il via libera per gli ultimi due minuti. Minuti che sono risultati fatali al giovane olandese.

Tim Traminitz è stato il primo a perdere il controllo, ma come potete osservare nel video in alto del canale Youtube Niclas, l’impatto più grave è avvenuto in seguito. Adam Fitzgerald ha preso in pieno Van’t Hoff, rimasto con il fianco scoperto. Antoine Hubert, nel 2019, è deceduto in una dinamica molto simile. A quanto pare non è bastato per salvare la vita di un altro giovane.