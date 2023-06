Quanto costa fare il pieno di energia ad uno scooter elettrico? La cifra vi stupirà

Le moto elettriche, proprio come le auto alla spina, diventeranno molto comuni sulle nostre strade. Si tratta di una rivoluzione che già richiede specifici costi.

Il progressismo green sta continuando a cambiare gli scenari mondiali. I veicoli elettrici stanno diventando così popolari da indurre sempre più persone ad anticipare la dead line del 2035. Sotto questo aspetto molti italiani hanno preferito puntare con decisioni su auto e moto alla spina. La mobilità sostenibile coinvolge anche le ebike.

Le biciclette elettriche hanno avuto un boom clamoroso, avendo un impatto di vendite pari a 5,5 milioni di bici contro i 4,9 del 2020 e gli 1,5 milioni del 2015. Cifre che continueranno a crescere. Idem varrà anche per quanto riguarda le moto elettriche. Si tratta di un trend positivo per chi abita in città e che sta crescendo in modo esponenziale, secondo l’analisi dei dati.

I puristi non hanno ancora abbandonato i motori termici, non volendo rinunciare al sound. Gli scooter, invece, rappresentano un buon compromesso, soprattutto per le città caotiche nostrane. Del resto le prestazioni sono valide e non c’è bisogno di rinunciare a nulla in città, anzi si può anche sfruttare gli ecobonus per l’acquisto di un nuovo mezzo.

Secondo l’ANCMA, l’associazione ciclo e motociclo, il mercato degli elettrici ha avuto un incremento del 59,6%, nell’ultimo anno, con 12.800 mezzi immessi su strada, circa il 5% del totale di veicoli venduti. I fattori per incentivare i ciclomotori e i motocicli elettrici sono molteplici. Al di là del concetto “zero emissioni”, alla lunga risparmierete rispetto al costo della benzina di un motore endotermico. Prima di tutto i costi di gestione sono molto limitati, mentre il costo della ricarica della batteria, nonostante i rincari dell’energia, sono ancora alla portata.

Il prezzo di una ricarica di uno scooter elettrico

Rispetto agli scooter tradizionali quelli elettrici sono, sicuramente, più pesanti a causa della batteria. C’è, però, l’opportunità di ricaricare a casa e molti hanno anche batterie removibili. Ciò permette una sostituzione rapida o una ricarica in qualsiasi punto, proprio come quella di un computer. Per valutare il risparmio basta conoscere la capacità della batteria, espressa in kWh (o Wh).

Il costo della ricarica alle colonnine è in media di 0,45€ al kW fino ad una potenza di 22 kWh per una ricarica lenta e di 0,50€ per kW per una potenza superiore per una ricarica veloce. Vi sono già tantissimi modelli come il Super Soco CPX, Seat MÓ 125, Silence S01 ed S02, BMW CE 04 e tanti altri. Facendo una stime di 0,501 €/kWh e considerando una batteria di 2,8 kWh, la ricarica dello scooter alla spina costerà circa 1,4 euro (prendendo come riferimento una autonomia di 70 km) per un costo per km di 0,02 euro.

I costi di assicurazione sono ridotti e il bollo è irrisorio per i primi cinque anni. Rispetto ad un motore tradizionale, mancando di molte elementi tecnici tipici, ha anche meno possibilità di rotture e spese dal meccanico. Sul lungo periodo si tende a risparmiare moltissimo sulla manutenzione ordinaria. Quindi valutate bene cosa è meglio acquistare in una ottica generale, senza partire con un preconcetto sulle moto alla spina.